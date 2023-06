Amenaza a mercados aumento al techo de deuda de EUA

Estados Unidos necesita ese dinero de la deuda para cumplir sus obligaciones. Empezaría a quedarse sin dinero para pagar sus facturas.

El Tesoro de Estados Unidos podría inundar y estremecer el mercado con una avalancha de más de $1 billón de dólares en bonos a raíz del aumento del techo de la deuda aprobado al gobierno de ese país para poder cumplir sus obligaciones.

Esa situación, temen algunos, podría provocar un nuevo episodio de volatilidad en los mercados financieros, según reportó el diario The Wall Street Journal (WSJ).





El techo de deuda, como su nombre lo indica, es el límite que tiene Estados Unidos para endeudarse.

El último monto aprobado fue de $31.4 billones de dólares, un monto que ya se alcanzó en enero

Por reglamentación, antes de pedir más dinero, el Congreso debe aprobar que se aumente ese techo de deuda.

Como se recordará, el sábado pasado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el sábado pasado la ley que eliminó el riesgo de impago de la deuda de Estados Unidos.

Esta semana el Congreso aprobó la “Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023”, que suspende el tope de la deuda pública estadounidense hasta enero de 2025 y fija también determinados objetivos presupuestarios. El proyecto de ley suspende el límite máximo de deuda del Gobierno hasta 2025.

De este modo, Estados Unidos empezaría a quedarse sin dinero para pagar sus facturas. Elevar el límite de deuda de la nación, actualmente de $31.4 billones de dólares, garantizará que el Tesoro pueda pedir prestado para pagar las deudas estadounidenses ya contraídas.

A decir de analistas, la principal preocupación es que este movimiento reduzca la liquidez del sistema bancario del país.

Cuando arrojas una enorme cantidad de deuda al mercado se produce una dislocación, dijo Jon Maier, director de inversiones en Global X, un proveedor de fondos que cotizan en bolsa.

Según los analistas de SEB 'esta fuerte emisión provocará un descenso de la liquidez del sistema bancario estadounidense'.

Por su parte, voceros de Bank of America ya analizan el impacto que puede tener esto en la economía.

Según su último informe, se espera que una ola de emisiones de esta dimensión tenga un impacto económico similar al que tendría un alza de 25 puntos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Al respecto, analistas entrevistados por El Horizonte comentaron que aunque generaría mayor crecimiento para Estados Unidos con la posibilidad de esquivar la recesión, se presionaría nuevamente la inflación al alza y con eso habría más aumentos a la tasa de interés lo frenaría el consumo y la recesión eventualmente llevaría en 2025.

“Puede provocar presiones inflacionarias, sobre todo en sector servicios; además el gobierno en turno puede tener la tentación de gastar para favorecer a su partido en las elecciones.

En año de elecciones generalmente sube el gasto público y ahora son techo de deuda tienen mano libre”, advirtieron

Para México, apuntaron, “si a Estados Unidos le va bien a nosotros también, lo único es que si hay presiones inflacionarias aquí también habrá, sobretodo porque ese exceso de líquidez es lo que presiona esas presiones”.

A su vez, Guillermo Barba, economista en jefe de Top Money Report, señaló que la medida de incrementar deuda no resulta favorable en el largo plazo.

“No es bueno para ellos en el largo plazo, no hay de otra, no tienen de otra porque mientras no controlen su gasto público…y si va a continuar este gasto, se espera que el presupuesto siga siento deficitario”, aseguró

Por su parte, Alejandro Saldaña, Economista en Jefe de Bx+, comentó que “hay que aclarar que el límite de la deuda es la cantidad de dinero que el gobierno federal estadounidense está autorizado para pedir prestado con el fin de honorar sus obligaciones”.

Esto quiere decir que es una fuente para financiar el gasto del gobierno que ya está aprobado.

Dicho de otra manera, no es una forma de financiar gasto nuevo. Tampoco es un mecanismo para inyectar más dólares a la economía, refirió.

Por ello, dijo, “el riesgo realmente es que este tipo de eventos se vuelva recurrente. Ello produciría que los inversionistas perciban al gobierno estadounidense como un emisor menos seguro, por lo que exigirían un mayor premio por invertir en los bonos del tesoro americano. Esto supondría un encarecimiento del crédito en toda la economía, lo que se reflejaría en un menor dinámica en los componentes del gasto (consumo privado, inversión fija y gasto gubernamental)”.

Entonces, señala el WSJ, el gobierno de Estados Unidos podría terminar pidiendo prestado más de un millón de millones de dólares a tasas cercanas al 6 por ciento.

Hace un año y medio, EUA podía pedir prestado en el mismo mercado al 0.1%, muestran datos del Departamento del Tesoro, añadieron.

Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, advirtió al Congreso que los crecimientos costos de financiamiento del gobierno por la incertidumbre sobre el techo de la deuda eran motivo de preocupación.

En Wall Street temen que los aproximadamente $850,000 millones de dólares en emisiones de bonos que se archivaron hasta que se aprobara un acuerdo sobre el techo de la deuda sacudan a los mercados elevando los costos de endeudamiento a corto plazo.

Muchos recuerdan cómo las tasas del mercado monetario se dispararon en 2019 durante un período de baja liquidez, lo que requirió la intervención de la Reserva Federal, dijo el diario estadounidense.

En México, este hecho también podría beneficiar el peso, el cual podría apreciarse