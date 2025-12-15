Año de claroscuros para Donald Trump

Al cumplirse casi el primer año de gobierno de este nuevo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó con claroscuros, pues, aunque tiene retrocesos en algunos indicadores económicos, en otros temas ha logrado sacar la casta.

De acuerdo con un análisis y opiniones de expertos, su administración se ha visto afectada por las políticas implementadas, principalmente en lo relacionado a la imposición de aranceles.

Aun así, la economía reporta crecimiento y, aunque es menor al del año pasado, tampoco representa una recesión o un boom.

Los datos muestran que al cierre del segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) reporta un alza de 2.00%, menor al crecimiento de 2.99% de igual lapso de 2024.

Mientras tanto, la Reserva Federal (Fed) no describe un escenario de colapso, sino de crecimiento moderado con riesgo.

“Le fue mejor con respecto a su primer periodo (como presidente), pero comparado con el año pasado, la economía de Estados Unidos está creciendo casi un punto porcentual menos”, comentó al respecto Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, en entrevista con El Horizonte.

En el caso de la inflación, se observa que, mientras que en el acumulado al mes de septiembre de 2024 se ubicaba en 2.79%, para igual lapso de este se ubicó en 2.91 por ciento.

Con relación a la tasa de desempleo, hay números que no son del todo favorables, y es que, el empleo es uno de los temas que más se ha visto afectado. El año pasado la tasa se ubicaba en 4%, según datos al cierre de noviembre y, para igual lapso de 2025 se posiciona en 4.2 por ciento.

Sin embargo, otras voces destacan que esa tasa aún es baja frente a los estándares históricos de EUA, de 8% o 10 por ciento.

Entre otros temas positivos del primer año de Trump en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, destacan una mayor inversión en energía, Inteligencia Artificial (IA) e industria.

En general, añadió Luna, “vemos también que la economía se está desacelerando un poco para esta recta final del año”.

Cae confianza de consumidor y popularidad

Dentro de este contexto, otros temas que también se han visto afectados son la confianza del consumidor y la popularidad del propio Donald Trump.

El último dato muestra que la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en noviembre a uno de sus niveles más bajos registrados, debido al deterioro en la percepción de las finanzas personales.

El índice final de confianza del consumidor bajó a 51.0 desde 53.6 en octubre, según la Universidad de Michigan.

En el caso de la popularidad del republicano, se observa que ha caído de manera pronunciada, bajando del 50.5% al 42.6% de aprobación, según RealClearPolitics, debido principalmente al “pésimo manejo económico y las medidas migratorias” de su segunda administración.

