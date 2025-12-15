Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_14_at_11_37_07_PM_e45253e2f4
Finanzas

Concentran China y Corea del Sur compras sin tratado comercial

Un 80% de las importaciones que realiza México las acaparan esas dos economías de origen asiático

  • 15
  • Diciembre
    2025

Los aranceles que México planea imponer el próximo año a países con los que no tiene tratado le “pegarán” más a China y Corea del Sur, ya que entre ambos concentran el 80% de las compras que realiza a este grupo de economías. 

Y es que, según se observa, las importaciones que estarán sujetas en México al incremento de aranceles, provienen principalmente de China con 71.19% de participación y Corea del Sur con 8.19 por ciento

En tercer sitio se ubica India que provee al país con un 3.75% de sus compras, en cuarto Tailandia con 3.35% y en quinto Taiwán que participa con el 2.52% de las importaciones que realiza México

A la lista se suman Indonesia con el 2.35% de las compras, Bangladesh con 1.99%, Brasil con 1.62%, Camboya con 1.24% y Turquía con 1.12 por ciento. 

Además, los sectores más gravados serán autos ligeros con 50%, autopartes con una tasa que va del 10% a 50%, vestido de 35% a 50%, siderúrgico de 20% a 50%, textil de 10% a 50%, papel y cartón de 10% a 50%, así como vidrio, perfumes, jabones y cosméticos, en ambos casos, en una tasa que va de 35% a 50% de arancel. 

Cabe mencionar que esta medida de imposición de aranceles fue aprobada la semana pasada por el Senado como parte de una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE),la cual eleva aranceles para 1,463 fracciones arancelarias a partir de enero del 2026. 

Expertos también advierten que con estos aranceles, se espera que incrementen costos de industrias clave, como la automotriz y la siderúrgica, mientras se fortalece la industria de menor valor agregado como textil, calzado y muebles.  

También existe el riesgo de presiones inflacionarias en los primeros meses del 2026, añadió. 

¿Cuánto se prevé recaudar?

La Secretaría de Economía estima que se alcance una recaudación anual cercana a $70,000 millones de pesos (ó bien, alrededor de $3,500 millones de dólares), además de proteger 350,000 empleos, principalmente en manufactura, textil, calzado y automotriz. 

Aunado a ello dijo que se prevé incentivar la sustitución de importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas,  y aprovechar la capacidad instalada, que en el caso de la manufactura ya ronda el 81 por ciento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca
sheinbaum_papa_leon_34e4848579
Confirma Presidencia visita de León XIV a México; aún sin fecha
tratado_aguas_sheinbaum_091acef31e
México no entrega agua que afecte consumo ni campo: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×