Concentran China y Corea del Sur compras sin tratado comercial

Los aranceles que México planea imponer el próximo año a países con los que no tiene tratado le “pegarán” más a China y Corea del Sur, ya que entre ambos concentran el 80% de las compras que realiza a este grupo de economías.

Y es que, según se observa, las importaciones que estarán sujetas en México al incremento de aranceles, provienen principalmente de China con 71.19% de participación y Corea del Sur con 8.19 por ciento.

En tercer sitio se ubica India que provee al país con un 3.75% de sus compras, en cuarto Tailandia con 3.35% y en quinto Taiwán que participa con el 2.52% de las importaciones que realiza México.

A la lista se suman Indonesia con el 2.35% de las compras, Bangladesh con 1.99%, Brasil con 1.62%, Camboya con 1.24% y Turquía con 1.12 por ciento.

Además, los sectores más gravados serán autos ligeros con 50%, autopartes con una tasa que va del 10% a 50%, vestido de 35% a 50%, siderúrgico de 20% a 50%, textil de 10% a 50%, papel y cartón de 10% a 50%, así como vidrio, perfumes, jabones y cosméticos, en ambos casos, en una tasa que va de 35% a 50% de arancel.

Cabe mencionar que esta medida de imposición de aranceles fue aprobada la semana pasada por el Senado como parte de una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE),la cual eleva aranceles para 1,463 fracciones arancelarias a partir de enero del 2026.

Expertos también advierten que con estos aranceles, se espera que incrementen costos de industrias clave, como la automotriz y la siderúrgica, mientras se fortalece la industria de menor valor agregado como textil, calzado y muebles.

También existe el riesgo de presiones inflacionarias en los primeros meses del 2026, añadió.

¿Cuánto se prevé recaudar?

La Secretaría de Economía estima que se alcance una recaudación anual cercana a $70,000 millones de pesos (ó bien, alrededor de $3,500 millones de dólares), además de proteger 350,000 empleos, principalmente en manufactura, textil, calzado y automotriz.

Aunado a ello dijo que se prevé incentivar la sustitución de importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas, y aprovechar la capacidad instalada, que en el caso de la manufactura ya ronda el 81 por ciento.

Comentarios