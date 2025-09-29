Cerrar X
Finanzas

Arabia Saudita compra Electronic Arts por US$55 mil millones

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, junto con Silver Lake y Affinity Partners, adquirió Electronic Arts por $55 mil millones de dólares

  • 29
  • Septiembre
    2025

La industria del videojuego vive un giro histórico: Electronic Arts (EA), uno de los gigantes del entretenimiento digital, fue adquirido por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, en conjunto con Silver Lake y Affinity Partners, en un acuerdo cerrado por $55 mil millones de dólares.

El acuerdo establece que cada accionista de EA recibirá $210 dólares por acción en efectivo. Tras el anuncio, la cotización de la empresa se suspendió temporalmente, aunque sus títulos ya habían mostrado un alza previa: subieron 15% el viernes, cerrando en $193.35 dólares, tras los reportes de que la compra estaba por concretarse.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, aseguró que el acuerdo abre una nueva etapa para la compañía:

G2BRnQAaEAADAPI.jpg

“Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Me siento más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo”.

Por su parte, Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, calificó la visión de EA como “audaz” y celebró la apuesta por el futuro del entretenimiento interactivo.

El Consejo de Administración de EA aprobó la transacción, que se espera se concrete en el primer trimestre del año fiscal 2027, de cerrarse sin obstáculos regulatorios, será una de las compras más caras en la historia de la industria del videojuego.

Fundada en 1982, EA se ha consolidado como una de las desarrolladoras más influyentes del mundo, creadora de franquicias icónicas como EA Sports FC (antes FIFA) y Madden NFL, que reúnen a millones de jugadores cada año.

Con esta adquisición, Arabia Saudita refuerza su estrategia para diversificar su economía y posicionarse como actor clave en la industria del entretenimiento digital y los deportes electrónicos.

 


Comentarios

