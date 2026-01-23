Podcast
Despensa_75043ffcdf
Finanzas

Arranca 2026 con precios al alza: inflación acelera a 3.77%

Entre los productos que más presionaron el índice destacaron los cigarros, los refrescos envasados y los alimentos preparados, informó el Inegi este jueves

Los precios en México arrancaron el 2026 al alza.

Esto se reflejó en los datos de la inflación correspondientes a la primera quincena de enero, la cual se ubicó en 3.77 por ciento.
Con ello se superó el objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% y también el 3.69% registrado en el mismo periodo del año pasado. 

De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.31% quincenal, una variación mayor a la observada en la misma quincena de 2025. 

Entre los productos que más presionaron el índice destacaron los cigarros, los refrescos envasados y los alimentos preparados en loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que suelen impactar con fuerza en el gasto cotidiano de los hogares. 

Aunado a ello, se informó que la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, también reflejó el encarecimiento, con un aumento de 0.34% quincenal y 3.59% anual. 

En tanto, el componente subyacente, que excluye bienes de alta volatilidad y es clave para Banxico, registró un alza de 0.43% en la quincena y 4.47% anual. 

Dentro de este rubro, las mercancías subieron 0.69% en el periodo y 4.51% en doce meses, mientras que los servicios avanzaron 0.19% quincenal y 4.44% interanual. 

Cabe mencionar que el dato llega semanas después de que el Banxico recortara su tasa de interés a 7% en diciembre pasado, en línea con la desaceleración inflacionaria observada durante 2025.

“Con esto vemos que la inflación muestra claras señales de renovadas presiones en el componente subyacente. Tanto en su medición quincenal como anual, la inflación subyacente se aceleró, con sus dos componentes al alza. Parte de las presiones provienen del Paquete Económico 2026, por el alza en IEPS a bebidas azucaradas. Esto es evidente con la inflación de mercancías alimenticias, que se ubicó por encima del 6% anual”, comentó al respecto Grupo Financiero Base.

Mientras tanto, los analistas esperan que la inflación en 2026 se mantenga por debajo del 4%; una expectativa confirmada este jueves en la encuesta de Citi.

Despensa

En el caso de la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye a diversos productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas también mantuvieron su estimación de 4%, mientras que Banxico dijo recientemente que espera alcanzar su meta del 3% en el tercer trimestre del año en curso.

“Para el cierre de 2027, las expectativas de inflación general y subyacente se ubicaron en 3.7%, prácticamente sin cambios desde la última encuesta”, añadió el documento difundido por dicho organismo.

Sube canasta básica y supera los $2,000 pesos

La primera quincena del año reportó un aumento de 2% en el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) a nivel nacional, colocándola por   encima de los $2,000 pesos. 

De acuerdo con un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), del cierre de 2025 al día 15 de enero ya existe un incremento en los precios. 

En su reporte indica que, el precio promedio de la CBA se ubicó en $2,046.45 pesos al aumentar $25.98 pesos en promedio, lo que representó una variación al alza de 1.29 por ciento. 

En Nuevo León, el precio de la CBA durante el mes de enero se ubica en $2,066 pesos.

Se observó que los productos que más subieron en el último mes fueron los cigarros, un 20.33%, al pasar de $88.25 a $106.19 pesos; café soluble, un 7.76%, al pasar de $145.31 a $156.59 pesos; el tomate verde, con un alza de 7.11%, que pasó de venderse de $39.61 a $42.42 pesos; el chile poblano, con un aumento de 6.78%, que pasó de $50.75 a $54.19 pesos; y chile jalapeño, con un repunte de 6.57%, que pasó de $39.01 pesos a $41.61 pesos.


