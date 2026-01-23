Pagan en efectivo: 80% de los mexicanos lo prefieren

Al hablar de métodos de pago, México se coloca como uno de los países en donde más se utiliza el efectivo.

Al cierre de 2025, un ranking presentado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), basado en el índice FOREX Cash Index 2025, muestra que Myanmar, es el país que ocupa el primer lugar con operaciones bajo esta modalidad con un 98 por ciento.

En segundo sitio se posiciona México con un 80% de sus operaciones bajo esta manera.

Seguido de México, se encuentra Jamaica, con un porcentaje similar de 80 por ciento.

Le siguen Colombia con 70%, Chile con 60% y Japón con un porcentaje similar.

Posteriormente, a la lista se suman Alemania con un 51% de las operaciones en efectivo, Francia con un 40% y Brasil con un 22 por ciento.

A pesar del avance de los pagos digitales, el efectivo sigue siendo el “rey” en México.

Con una alta prevalencia en transacciones cotidianas y un aumento de 7.6%, al cierre de 2025, la demanda de dinero en efectivo en México (billetes y monedas en circulación) alcanzó $3.54 billones de pesos, según datos del Banco de México.

Entre las principales razones de uso del efectivo se encuentra que el 52% de las personas prefiere el efectivo por ser más práctico, mientras que un 16% lo utiliza por exclusividad, ya que algunos negocios solo aceptan efectivo o no cuentan con otros métodos.

Pese al avance en la digitalización de los medios de pago, el uso de efectivo entre los mexicanos sigue predominando, especialmente en transacciones minoristas y en el comercio informal.

Este panorama también refleja los retos que aún enfrenta México en materia de inclusión financiera y adopción de tecnologías de pago, donde el efectivo continúa siendo el protagonista.

Países en donde más se paga con efectivo (Porcentaje de transacciones diarias realizadas con efectivo)

Myanmar 98%

México 80

Jamaica 80

Colombia 70

India 70

Chile 60

Japón 60

Alemania 51

Francia 40

Brasil 22

Fuente: IMCO, basado en el índice FOREX Cash Index 2025

