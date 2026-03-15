Estados Unidos espera que precio de gasolina baje este verano

En Estados Unidos podrían observar una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para este verano, según mencionó el secretario de Energía, Chris Wright.

Durante una entrevista, aseguró que existe una buena posibilidad de que en las próximas semanas se obtenga este beneficio.

"Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)".

De acuerdo con sus declaraciones, esto sucederá cuando finalice la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel, debido a que:

"Habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Medio Oriente".

El conflicto ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de $2.94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra.

Aunque Wright se mostró confiado en una pronta solución al conflicto, reconoció que "en la guerra no hay garantías".

"El plazo aún no está del todo claro, pero creo que ese es sin duda uno de los objetivos de la Administración" del presidente Donald Trump, añadió.

El líder republicano consideró que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

Wright no quiso entrar en detalles sobre las palabras del mandatario, pero afirmó haber conversado con algunas de esas naciones: "Así que sé que es cierto", sostuvo.

"El mundo depende de los flujos que pasan por el estrecho de Ormuz" dijo apuntando que Japón, Corea, China, Tailandia y la India dependen especialmente del estrecho para su suministro energético.

Al ser preguntado en específico por China y si Estados Unidos estaría dispuesto a compartir información de inteligencia con ese país, recordó que Washington dialoga siempre con el gigante asiático y afirmó que espera que sea "un socio constructivo en la reapertura".

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