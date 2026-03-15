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Nacional

CDMX gana Récord Guinness de Clase de Fútbol Más Grande del Mundo

Autoridades entregaron a la Ciudad de México y a la Secretaría de Turismo el certificado que avala el nuevo récord tras superar el establecido de 1,038 personas

  • 15
  • Marzo
    2026

Ciudad de México rompió este domingo el Récord Guinness al realizar la "Clase de Fútbol Más Grande del Mundo" con una asistencia de 9,500 participantes en las inmediaciones del Zócalo Capitalino.

Desde temprana hora, se desplegaron diversos operativos alrededor de las inmediaciones para arrancar con esta actividad.

A través de redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México publicó imágenes donde se muestra el área donde se llevó esta clase, la cual asemejaba a una cancha de fútbol.

Autoridades de la Guinness World Récord entregó a la Ciudad de México y a la Secretaría de Turismo el certificado que avala el nuevo récord.

"Agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, porque junto con SECTUR (Secretaría de Turismo) y el Gobierno de la Ciudad de México pudieron hacer posible este intento.

Teniendo una marca a abatir de 1,038 personas para la "Clase de Fútbol Más Grande" el día de hoy ingresaron 9,500 personas, por lo cual puedo decirles que ahora, nuevamente son oficialmente asombrosos".

En tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que lograron obtener el récord de gama internacional.

"El deporte, el fútbol es el lenguaje universal. Un idioma de paz que no necesita traducción. Un idioma, un lenguaje, que une a los pueblos como nos unió el día de hoy aquí".

Entre las canciones utilizadas para amenizar esta actividad se encuentran los clásicos como "Cielito Lindo" y "La Cucaracha".

 


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