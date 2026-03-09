Podcast
Finanzas

Wall Street en rojo; temor a estanflación ante costo de petróleo

Según medios especializados, los inversionistas interpretaron la subida del crudo como una señal de que Estados Unidos podría entrar en estainflación

  • 09
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió en rojo mientras que el costo del petróleo intermedio de Texas se disparaba hasta un 10%, frente al temor de los inversionistas de Estados Unidos por entrar a una estanflación.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.33% hasta 46,870 unidades
  • S&P 500:  baja 1.24% hasta 6,656 unidades
  • Nasdaq:  baja 1.18% hasta 22,122 unidades

Costo de barril de crudo supera los US$100 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un 10%, hasta $100,20 dólares por barril. Ante esto, los operadores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En tanto, los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7 planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Según medios especializados, los inversionistas interpretaron la subida del crudo como una señal de que Estados Unidos podría entrar en estainflación.

De acuerdo con analistas, los altos costos por barril de petróleo podrían mantenerse incluso por meses.

"Si los mercados creen que los precios del petróleo se mantendrán en los 100 dólares por barril o más durante semanas o incluso meses, esto afectará a las acciones", 

¿Qué es la estanflación?

La estanflación es un fenómeno económico complejo que combina un alto estancamiento económico (bajo o nulo crecimiento del PIB y alto desempleo) con una elevada inflación (aumento constante de precios).

Este es un escenario crítico y difícil de corregir, ya que las medidas para combatir la inflación pueden agravar el desempleo, y viceversa, según detallan medios bancarios.

 


