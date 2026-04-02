Contratos de petróleo de EUA registran mayor alza desde 2020

Los futuros del petróleo estadounidense registraron este jueves su mayor alza desde hace seis años, al reportar hasta $111.54 dólares por barril, ante el temor de una escalada de guerra en Medio Oriente.

Al término de la sesión, los contratos del petróleo intermedio de Texas (WTI) reportaron un alza de 11%, $11.42 dólares más con respecto al cierre anterior.

Tras el polémico mensaje emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se menciona que las conversaciones con Teherán no fueron exitosas y recalcó que "en las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen".

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

Al cierre de la sesión, la bolsa europea registró los siguientes cambios:

Fráncfort cae 0.56%

cae 0.56% Londres sube 0.69%

sube 0.69% IBEX 35 cae 1.45%

cae 1.45% París cae 0.24%

cae 0.24% Milán cae 0.20%

cae 0.20% Madrid cae 0.14%

cae 0.14% Euro Stoxx50 cae 0.70%

Toda Europa aminoraba su caída bruscamente al informar la agencia estatal IRNA, citando al viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, que Irán está elaborando un protocolo con Omán para controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, según ha informado bloomberg.

El euro se deprecia el 0.33% y se cambia a $1.15 dólares, mientras que el bitcóin desciende un 2.09% hasta los $66,751.9 dólares.

Por su parte, el oro y la plata registran caídas. En el caso del metal dorado son del 2.09 %, con la onza en $4,661.6 dólares; mientras que la plata cede un 5.14%, hasta los $71.96 dólares.

Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos concluyó su discurso sobre la guerra en Irán con una brevedad de apenas 18:33 minutos, en los que destacó que la intervención estadounidense está “cerca de su fin”, y pronosticó que su participación durará entre dos y tres semanas más.

Trump insistió en que su ofensiva responde al esfuerzo de años para evitar que la nación obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre”.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

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