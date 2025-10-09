Banxico valorará recortes adicionales a tasa de referencia

El Banco de México continuará con la valoración de los recortes adicionales a la tasa de interés, en congruencia con la valoración del panorama inflacionario.

A través de una minuta, la Junta de Gobierno del banco central consideró "el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global, además tomó en cuenta el grado de restricción monetaria que se ha implementado".

La tasa de interés fue rebajada al 7.5% de su décimo recorte consecutivo, y el segundo de 25 puntos, la segunda reducción en lo que va del año.

Afirmó que "tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación".

Por su parte, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que lo sumado a la persistencia del componente subyacente, el balance de riesgos de la inflación enfrenta otro reto adicional.

"Nuestros pronósticos anticipan niveles de inflación no subyacente atípicamente bajos, por debajo del 3 %, que perduran durante los ocho trimestres del horizonte proyectado, sin la varianza típica que generalmente lo acompaña" señaló el ejecutivo.

Además, mencionó que hay dos elementos adicionales en el balance de riesgos que no se incluyen en la lista, que son el incremento de impuestos a la producción de bebidas azucaras y cigarrillos y la introducción de aranceles de países sin tratado comercial, como es el caso de China.

La mayoría de la junta resaltó que "se estima que durante el tercer trimestre de 2025 la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior, tanto en economías avanzadas como emergentes".

