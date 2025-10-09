Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T152345_283_c82df9dd71
Finanzas

Banxico valorará recortes adicionales a tasa de referencia

El comunicado fue difundido tras el aumento del 3.76% de la tasa de inflación durante el mes de septiembre, luego de que en agosto se presentara una disminución

  • 09
  • Octubre
    2025

El Banco de México continuará con la valoración de los recortes adicionales a la tasa de interés, en congruencia con la valoración del panorama inflacionario.

A través de una minuta, la Junta de Gobierno del banco central consideró "el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global, además tomó en cuenta el grado de restricción monetaria que se ha implementado".

La tasa de interés fue rebajada al 7.5% de su décimo recorte consecutivo, y el segundo de 25 puntos, la segunda reducción en lo que va del año.

Afirmó que "tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación".

Por su parte, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que lo sumado a la persistencia del componente subyacente, el balance de riesgos de la inflación enfrenta otro reto adicional.

"Nuestros pronósticos anticipan niveles de inflación no subyacente atípicamente bajos, por debajo del 3 %, que perduran durante los ocho trimestres del horizonte proyectado, sin la varianza típica que generalmente lo acompaña" señaló el ejecutivo.

Además, mencionó que hay dos elementos adicionales en el balance de riesgos que no se incluyen en la lista, que son el incremento de impuestos a la producción de bebidas azucaras y cigarrillos y la introducción de aranceles de países sin tratado comercial, como es el caso de China.

La mayoría de la junta resaltó que "se estima que durante el tercer trimestre de 2025 la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior, tanto en economías avanzadas como emergentes".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_banxico_abd6533828
Esto pasa con tus ahorros si tu banco desaparece
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T152234_149_f4bd17ef9b
Wall Street cierra con pérdidas tras amenaza arancelaria de Trump
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T101125_944_335acc7a7a
Wall Street a la baja tras amenaza de aumentar aranceles a China
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
finanzas_banxico_abd6533828
Esto pasa con tus ahorros si tu banco desaparece
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T152234_149_f4bd17ef9b
Wall Street cierra con pérdidas tras amenaza arancelaria de Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×