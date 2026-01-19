Cisne Rojo: Era autoritaria y debate económico 2026

Con un aforo lleno y un alto nivel de análisis, el municipio de San Pedro fue sede de la Conferencia del Cisne Rojo: La era del orden autoritario se consolidó como uno de los encuentros más relevantes de inicio de año para el sector empresarial y financiero.

El evento se llevó a cabo el pasado 15 de enero, en un contexto marcado por la incertidumbre global y el creciente interés por anticipar las perspectivas económicas de 2026, particularmente ante un posible endurecimiento del orden autoritario desde Washington.

La conferencia abordó, desde una visión integral, los principales riesgos y tendencias que podrían redefinir el entorno económico internacional.

Uno de los ejes centrales fue la política arancelaria de Estados Unidos frente al mundo, impulsada por la persistencia del déficit comercial estadounidense y su impacto directo en cadenas de suministro, inflación importada y flujos de inversión hacia economías emergentes, como México.

Asimismo, se analizó el cambio en las tendencias de inversión, destacando una mayor preferencia por activos refugio, estrategias defensivas y diversificación ante escenarios de alta volatilidad, así como el papel que jugarán las reformas fiscales, el gasto público y la política monetaria en un entorno de mayor intervención estatal.

El debate incluyó también un profundo análisis de la política de gobierno, tanto en Estados Unidos como en México, y sus implicaciones para el sector productivo, la competitividad y el nearshoring.

El panel contó con la participación de reconocidos analistas y líderes de opinión: Pedro Ferriz de Con, Carlos Peña, Laura De Rosa y Juan José Rosado, quienes ofrecieron perspectivas complementarias sobre geopolítica, economía, mercados financieros y gobernanza, aportando datos duros y escenarios prospectivos.

El evento registró un aforo completo, con la asistencia de representantes de CANACO, COPARMEX, CANADEVI, CAINTRA, Empresur, entre otros organismos empresariales y líderes del sector privado.

Con esto los organizadores señalaron que La Conferencia del Cisne Rojo se posiciona, así como un espacio clave de reflexión estratégica, donde el análisis serio y anticipado se convierte en una herramienta esencial para la toma de decisiones en un mundo que avanza hacia un nuevo equilibrio económico y político global.





