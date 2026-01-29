Buscan abatir rezago en digitalización de pymes de NL

Con el objetivo de abatir el rezago en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en la entidad, este miércoles inició el programa Pymes Digitales, impulsado por el Centro de Competitividad de Monterrey (CCM), organismo de Caintra, en coordinación con el gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Economía, enfocado en fortalecer la presencia digital de las Pymes.

Esta acción cobra relevancia en un contexto nacional, ya que en México solo el 26% de las empresas se encuentra en un proceso de transformación digital y, de ese universo, apenas el 12% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, una proporción por debajo del promedio mundial.

De acuerdo con diagnósticos del CCM, este rezago no obedece a la falta de tecnología avanzada, sino a carencias en capacidades básicas de presencia y comunicación digital, lo que limita su competitividad y visibilidad con potenciales clientes.

En este sentido, el proyecto cuenta con becas del 80%, lo que permitirá beneficiar a 150 empresas locales, iniciando con un primer grupo de 25 participantes. El objetivo es dotarlas de herramientas prácticas, accesibles y de rápida implementación que fortalezcan su comunicación comercial, su visibilidad y su capacidad de generar ventas.

El esquema contempla 31 horas de formación distribuidas en nueve módulos sobre comunicación de marca, propuesta de valor, desarrollo de materiales comerciales y uso estratégico de canales digitales, además de una introducción a inteligencia artificial y ciberseguridad.

Se informó que el programa concluirá con un Encuentro de Negocios Pitch & Match, donde las empresas participantes podrán presentar sus propuestas de valor y sostener reuniones uno a uno con compañías compradoras.

