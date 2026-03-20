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Finanzas

Ventas en tiendas departamentales y de autoservicio crecen 3.1%

La Asociación de Tiendas reportó un avance en el consumo, con alzas en los autoservicios y las tiendas totales, pese a la caída en departamentales

  • 20
  • Marzo
    2026

Los mexicanos siguen impulsando el consumo en el país. 

Para muestra, es que durante febrero, las ventas en términos nominales a tiendas iguales, que consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 1.1 por ciento. 

A tiendas totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 3.1% respecto al mismo mes de 2025. 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó los resultados registrados en cada uno de los formatos de tienda. 

Ahí se observa que los autoservicios tuvieron un crecimiento de 1.1 % a tiendas iguales y de 3.1 % a tiendas totales. 

En el caso de las tiendas departamentales, se reportó una variación de -0.7 por ciento a tiendas iguales y 0.5% a tiendas totales. 

En lo referente a formatos especializados, se presentó un crecimiento de 3.4% a tiendas iguales y de 6.3% a tiendas totales. 

El crecimiento acumulado enero-febrero 2026 a tiendas iguales es de 2.2% y a tiendas totales 4.3 por ciento. 

“Las ventas del mes de febrero ascendieron a $ 118,300 millones de pesos y las acumuladas al segundo mes de 2026 a $254,600 millones de pesos”, indicó el organ.


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