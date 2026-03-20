Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_17_at_11_56_04_PM_fb9710f4a5
Finanzas

Prevén reactivación de estímulos ante encarecimiento de gasolina

Analistas señalan que Pemex está presionada por los aumentos en el combustible, y que solo en marzo ya superan el 5% en el caso de la gasolina premium

  • 20
  • Marzo
    2026

Ante el aumento de hasta 5% que ya reporta el precio del litro de gasolina en México para los consumidores, analistas prevén que este viernes el gobierno reactive los estímulos a este combustible. 

Consideraron que, debido a la escalada del valor del barril de petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno no tendrá otra alternativa.

Creo que el estímulo se va a activar el viernes; mañana (hoy) se activa, porque ahorita la presión la trae Pemex.

“Sí creo que se activará el estímulo porque la presión de Pemex para el pacto voluntario ya es bastante fuerte”, comentó Alejandro Montufar, director ejecutivo de PetroIntelligence. 

Entre algunos datos, mencionó que del 2 al 18 de marzo la gasolina regular se ha encarecido 1.9% en su precio al público, al pasar de venderse de $23.24 pesos el 2 de marzo a $23.67 pesos, en promedio.

En el caso de la gasolina premium, el avance es mayor, de 5%, al pasar de $25.62 pesos a $26.90 pesos en igual periodo.

En lo que respecta al diésel, el repunte es más pronunciado, de 8.1%: mientras que al inicio del mes se vendía en $26.23 pesos el litro, el día 18 de marzo cotizó en $28.36 pesos.

En los precios promedio, lo que podemos observar es que el diésel y la gasolina premium han tenido aumentos más grandes que la regular, y esto se explica derivado del pacto voluntario.

"En diésel estamos en $28.36, en premium en $26.90, aunque hay estaciones de servicio en que ya está en $30 pesos por litro, y en diésel también algunas estaciones donde hay arriba de $30 (pesos por litro)”, detalló.

Recordó que el acuerdo gasolinero firmado por el gobierno y los empresarios del ramo en días recientes solo contempla el tope de $23.99 para la gasolina regular. 

Por ello, al participar en el webinar Mercado de combustibles en México y su impacto por el conflicto en Medio Oriente, organizado por el Clúster Energético de Nuevo León, el experto dijo que por ello prevé que la subida de precios se amortigüe con esta medida. 

Más arriba de estos precios que vemos ahorita ya no vamos a ver; diésel, unos 70 centavos más, si acaso; en premium, quizá solo 1 peso más arriba.

"Lo que viene de aquí en adelante es chamba de Hacienda con los estímulos. Digamos que la brecha hacia arriba ya la va a absorber totalmente el gobierno; ya Pemex absorbió lo que tenía que absorber”, señaló Montufar.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 12.24.59 AM.jpeg

Diésel con subsidio

Debido al incremento en los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público activó el fin de semana pasado un subsidio al impuesto que se aplica al diésel. 

Según el acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), del 14 al 20 de marzo se aplicó un estímulo de 35.21% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobró por cada litro de diésel, combustible utilizado principalmente en el transporte de mercancías. 

Con esta medida, los consumidores pagaron (esta semana) únicamente $4.7710 pesos por concepto del impuesto, ya que $2.5924 pesos por litro fueron cubiertos por el gobierno federal. 

La decisión se tomó luego de que el precio internacional del petróleo superó en varias ocasiones los $100 dólares por barril, situación influida por la tensión derivada del conflicto en Medio Oriente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_20_at_12_34_07_AM_c99b7a77dc
Admite Banxico presiones externas para la economía
inter_trump_iran_refineria_fdb2a9fa91
Trump pide a Israel no atacar las centrales energéticas iraníes
wall_street_abre_mixto_8c31e6bdab
Wall Street cierra en rojo; mantienen al petróleo en la mira
publicidad

Últimas Noticias

cuba_sheinbaum_02d8d89dc5
Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba
ucrania_drones_9fdd5185fa
Ucrania usa experiencia con drones para frenar ataques iraníes
volcadura_camion_ramos_arizpe1_988ad36211
Vuelca transporte de personal con 18 pasajeros en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×