Prevén reactivación de estímulos ante encarecimiento de gasolina

Ante el aumento de hasta 5% que ya reporta el precio del litro de gasolina en México para los consumidores, analistas prevén que este viernes el gobierno reactive los estímulos a este combustible.

Consideraron que, debido a la escalada del valor del barril de petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno no tendrá otra alternativa.

Creo que el estímulo se va a activar el viernes; mañana (hoy) se activa, porque ahorita la presión la trae Pemex.

“Sí creo que se activará el estímulo porque la presión de Pemex para el pacto voluntario ya es bastante fuerte”, comentó Alejandro Montufar, director ejecutivo de PetroIntelligence.

Entre algunos datos, mencionó que del 2 al 18 de marzo la gasolina regular se ha encarecido 1.9% en su precio al público, al pasar de venderse de $23.24 pesos el 2 de marzo a $23.67 pesos, en promedio.

En el caso de la gasolina premium, el avance es mayor, de 5%, al pasar de $25.62 pesos a $26.90 pesos en igual periodo.

En lo que respecta al diésel, el repunte es más pronunciado, de 8.1%: mientras que al inicio del mes se vendía en $26.23 pesos el litro, el día 18 de marzo cotizó en $28.36 pesos.

En los precios promedio, lo que podemos observar es que el diésel y la gasolina premium han tenido aumentos más grandes que la regular, y esto se explica derivado del pacto voluntario.

"En diésel estamos en $28.36, en premium en $26.90, aunque hay estaciones de servicio en que ya está en $30 pesos por litro, y en diésel también algunas estaciones donde hay arriba de $30 (pesos por litro)”, detalló.

Recordó que el acuerdo gasolinero firmado por el gobierno y los empresarios del ramo en días recientes solo contempla el tope de $23.99 para la gasolina regular.

Por ello, al participar en el webinar Mercado de combustibles en México y su impacto por el conflicto en Medio Oriente, organizado por el Clúster Energético de Nuevo León, el experto dijo que por ello prevé que la subida de precios se amortigüe con esta medida.

Más arriba de estos precios que vemos ahorita ya no vamos a ver; diésel, unos 70 centavos más, si acaso; en premium, quizá solo 1 peso más arriba.

"Lo que viene de aquí en adelante es chamba de Hacienda con los estímulos. Digamos que la brecha hacia arriba ya la va a absorber totalmente el gobierno; ya Pemex absorbió lo que tenía que absorber”, señaló Montufar.

Diésel con subsidio

Debido al incremento en los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público activó el fin de semana pasado un subsidio al impuesto que se aplica al diésel.

Según el acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), del 14 al 20 de marzo se aplicó un estímulo de 35.21% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobró por cada litro de diésel, combustible utilizado principalmente en el transporte de mercancías.

Con esta medida, los consumidores pagaron (esta semana) únicamente $4.7710 pesos por concepto del impuesto, ya que $2.5924 pesos por litro fueron cubiertos por el gobierno federal.

La decisión se tomó luego de que el precio internacional del petróleo superó en varias ocasiones los $100 dólares por barril, situación influida por la tensión derivada del conflicto en Medio Oriente.

Comentarios