Logran Récord Guinness con limpieza masiva del Río Santa Catarina

Nuevo León alcanzó oficialmente un Récord Mundial Guinness por el mayor número de personas participando de forma simultánea en la limpieza de un río, de acuerdo con autoridades estatales. El logro fue registrado durante una jornada masiva de voluntariado ambiental en el área metropolitana de Monterrey.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, dentro de una iniciativa que buscó reunir a miles de ciudadanos en un mismo esfuerzo de limpieza del cauce del Río Santa Catarina. La actividad formó parte de una estrategia estatal de participación ciudadana enfocada en el cuidado del entorno urbano.

Mega Voluntariado en el Río Santa Catarina

El llamado “Mega Voluntariado” logró concentrar a miles de personas en el cauce del río, específicamente en la zona conocida como Las Escobas, ubicada en los límites de los municipios de Juárez y Guadalupe. La jornada incluyó labores coordinadas de limpieza en distintos puntos del afluente.

Aunque los organizadores reportaron una asistencia superior a 4 mil 100 participantes, la validación oficial del récord se basó en criterios estrictos de verificación y cumplimiento de protocolos internacionales de Guinness World Records.

Validación oficial del Récord Guinness y cifra reconocida

La organización Guinness World Records validó de manera oficial la participación de 1,795 personas como el número que cumplió con los requisitos establecidos para la categoría de limpieza simultánea de un río. Esta cifra fue la que permitió establecer la nueva marca mundial.

El adjudicador oficial, Alfredo Arista, fue el encargado de entregar el certificado tras supervisar la jornada. Durante su intervención destacó el ambiente observado en el evento y el cumplimiento de los estándares requeridos para la validación del récord.

Mensajes del gobierno y estrategia “Ponte Nuevo”

Durante su mensaje, el gobernador destacó que el esfuerzo forma parte de la estrategia denominada “Ponte Nuevo”, la cual busca embellecer el estado y fortalecer la conciencia ambiental rumbo a eventos internacionales, entre ellos la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos muy contentos de lograr esta coparticipación entre Gobierno y ciudadanía. Esto es Ponte Nuevo: un llamado a todas y todos, a las empresas, a que pongamos nuevo a Nuevo León rumbo al Mundial”.

También se mencionó que el evento ocurre en un contexto de preparación a solo 81 días del inicio del Mundial de la FIFA, lo que ha impulsado diversas acciones de mejoramiento urbano y participación social en el estado.

Participación institucional y enfoque de conciencia ambiental

La titular de Amar a Nuevo León subrayó que el valor principal de la jornada no se limita al reconocimiento internacional, sino a la construcción de una cultura de responsabilidad compartida en el cuidado del entorno natural.

“Lo que nos emociona es que hay jóvenes, adultos y familias enteras que deciden estar hoy aquí sumando su tiempo para poner nuevo a Nuevo León”.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, resaltó que el logro corresponde directamente a la ciudadanía, al señalar que la participación colectiva fue clave para alcanzar la marca registrada.

“Este récord no lo rompió el Gobierno, lo rompieron ustedes, lo rompió la gente”.

En el evento también participaron el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, el Host City Manager de Monterrey para la FIFA, Alejandro Hütt, así como representantes universitarios, autoridades municipales y directivos de empresas colaboradoras.





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