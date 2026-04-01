Wall Street abre verde tras asegurar que Irán pidió alto al fuego

Wall Street abrió este miércoles en verde, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Irán solicitó un "alto al fuego".

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.62% hasta 46,626 unidades

: sube 0.62% hasta 46,626 unidades S&P 500 : sube 0.76% hasta 6,578 unidades

: sube 0.76% hasta 6,578 unidades Nasdaq: sube 1.15% hasta 21,838 unidades

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada siguiendo la línea alcista con la que cerró este martes, cuando los principales mercados estadounidenses registraron subidas de hasta 2.5%, una de las mayores cifras registradas desde que inició el conflicto en Medio Oriente.

Ante los comentarios emitidos por el mandatario republicano, en el que aseguró que Irán pidió detener los ataques desatados desde el pasado 28 de febrero.

Mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) caía 2.23%, hasta los $99.12 dólares por barril, registrando niveles por debajo de la barrera psicológica de los $100 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, algunas tecnológicas avanzaban con fuerza: Intel subía un 6.2% mientras que Micron ganaba otro 4.8%.

También registraban ganancias empresas como Caterpillar y Boeing, 3.4%, o Goldman Sachs, 1.7%.

Por otro lado, Nike se desplomaba en torno a 13% después de publicar unos resultados que decepcionaron a sus inversores.

En otros mercados, el oro subía un 2.02 % hasta los $4,741 dólares la onza, y la plata bajaba un 0.05%, hasta los $74.88 dólares el barril.

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