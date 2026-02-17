Podcast
Nuevo León

Fortalece DIF NL protocolos de protección rumbo al Mundial

El DIF estatal puso en marcha la capacitación dirigida a equipos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las Defensorías Municipales

  • 17
  • Febrero
    2026

Con miras a garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolle en un entorno seguro para la niñez y adolescencia, el Sistema DIF Nuevo León puso en marcha una jornada de capacitación especializada dirigida a equipos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y a las Defensorías Municipales de Monterrey y Guadalupe.

Capacitación fortalece protección infantil rumbo al Mundial 2026

A pocos meses de que Nuevo León se convierta en la sede mundialista más norteña —del 11 de junio al 19 de julio de 2026—, la estrategia busca implementar el Modelo de Gestión de Casos (MOGEC) y la herramienta digital Primero (CPIMS+), en articulación con el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos (MONCA).

Estas herramientas permitirán que equipos multidisciplinarios de psicología, trabajo social y área legal cuenten con recursos avanzados para brindar una respuesta inmediata y efectiva ante posibles situaciones de vulnerabilidad durante el evento internacional.

photo_5524211701356628737_w.png

Alertan sobre riesgos asociados a megaeventos deportivos

Durante la inauguración, Rocío Aznar Daban, jefa de Protección a la Infancia de UNICEF México, y Fanny Gutiérrez Rosario, directora general de Coordinación y Políticas del DIF Nacional, subrayaron la necesidad de anticiparse a riesgos vinculados a este tipo de eventos.

Entre los principales focos de atención mencionaron el posible incremento del trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia familiar y la movilidad desordenada.

DIF Nuevo León impulsa “Blindaje Social”

Por su parte, Gloria Bazán Villarreal, directora general del DIF Nuevo León, dio la bienvenida a los participantes y destacó que esta capacitación constituye el pilar del “Blindaje Social” de la entidad.

"Estamos ante un momento histórico. La pasión por el futbol es parte de nuestra identidad, pero esta celebración nos impone una responsabilidad ineludible. Con estos protocolos, fortalecemos también la detección en nuestras líneas 070 y 075, así como en hoteles, estadios y espacios públicos"

La funcionaria subrayó que el objetivo es reforzar la detección temprana y la atención oportuna en puntos clave durante la justa mundialista.

photo_5524211701356628740_y.png

Buscan que Nuevo León sea la sede más segura para la infancia

Con esta estrategia, el Gobierno del Nuevo León reafirma su compromiso de que cada protocolo perfeccionado funcione como una barrera contra la violencia. La meta es que la entidad no solo destaque por su infraestructura y afición durante el Mundial, sino por consolidarse como la sede más segura para niñas, niños y adolescentes.

Gracias a la colaboración con UNICEF y el DIF Nacional, el Sistema DIF Nuevo León trabaja para que en 2026 ningún menor quede fuera de la “cancha de la seguridad” y que la celebración deportiva se viva en un entorno de protección integral.


