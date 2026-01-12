Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
turismo_mexico_crece_6718461692
Nacional

Crece turismo internacional 15.6% en noviembre en México: Inegi

México recibió 8.79 millones de turistas internacionales en noviembre de 2025, un alza de 15.6% anual. Aunque el gasto total creció 9%, el gasto promedio bajó

  • 12
  • Enero
    2026

En noviembre de 2025, México recibió 8.79 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 15.6% frente al mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más visitantes por aire y tierra

Del total de turistas extranjeros, 82.2% ingresó por vía aérea, consolidando a los aeropuertos como la principal puerta de entrada al país.

En tanto, 421,524 personas llegaron por vía terrestre, cifra que significó 17.8% del total y un aumento anual de 18.1%.

Turismo mantiene tendencia al alza

Las cifras de noviembre confirman la recuperación sostenida del sector tras la pandemia. En todo 2024, México recibió 45.03 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 7.4% respecto a 2023, de acuerdo con datos oficiales.

Crece el gasto total, pero cae el promedio

Durante noviembre, el gasto total de los turistas internacionales alcanzó $3,001 millones de dólares, un aumento interanual de 9%, sin embargo el gasto promedio por visitante bajó 5.7%, al ubicarse en $341.37 dólares, frente a los $362.13 dólares del mismo mes de 2024.

Salida de divisas y meta global

Por otra parte, el egreso de divisas por viajeros internacionales fue de $973.5 millones de dólares, de los cuales 93.5% correspondió a turistas extranjeros y 6.5% a visitantes fronterizos.

Pese a que México ocupa el sexto lugar mundial como país más visitado, el gobierno federal mantiene el objetivo de escalar posiciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mexico_intervencion_libre_soberano_EUA_mp4_0d353aaae8
México es un país libre, independiente y soberano: Sheinbaum
G_j_Wg0t_WIAA_Ytl_S_51d7d3431e
BTS confirma gira mundial 2026 con fechas en México
tren_de_aragua_cdmx_7c39aa7348
Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

trump_iran_dialogo_c7dbe297b9
Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey
centro_de_alta_especialidad_salud_bbab132530
Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×