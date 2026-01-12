Crece turismo internacional 15.6% en noviembre en México: Inegi

En noviembre de 2025, México recibió 8.79 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 15.6% frente al mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más visitantes por aire y tierra

Del total de turistas extranjeros, 82.2% ingresó por vía aérea, consolidando a los aeropuertos como la principal puerta de entrada al país.

En tanto, 421,524 personas llegaron por vía terrestre, cifra que significó 17.8% del total y un aumento anual de 18.1%.

En noviembre 2025, ingresaron al país 8,792,968 visitantes, 15.6% más que en noviembre 2024. De estos, 4,164,530 (47.4%) fueron turistas internacionales.



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/o6MzPVy93O



📊 Explora los datos: https://t.co/5VtJi259W9 pic.twitter.com/i84BXqutXC — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 12, 2026

Turismo mantiene tendencia al alza

Las cifras de noviembre confirman la recuperación sostenida del sector tras la pandemia. En todo 2024, México recibió 45.03 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 7.4% respecto a 2023, de acuerdo con datos oficiales.

Crece el gasto total, pero cae el promedio

Durante noviembre, el gasto total de los turistas internacionales alcanzó $3,001 millones de dólares, un aumento interanual de 9%, sin embargo el gasto promedio por visitante bajó 5.7%, al ubicarse en $341.37 dólares, frente a los $362.13 dólares del mismo mes de 2024.

Salida de divisas y meta global

Por otra parte, el egreso de divisas por viajeros internacionales fue de $973.5 millones de dólares, de los cuales 93.5% correspondió a turistas extranjeros y 6.5% a visitantes fronterizos.

Pese a que México ocupa el sexto lugar mundial como país más visitado, el gobierno federal mantiene el objetivo de escalar posiciones.

