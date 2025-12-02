Cierre de año mixto: economía se debilita; inflación va a la baja

A pesar de ser un año marcado por la incertidumbre y la imposición de aranceles, la economía mexicana tendrá un ligero crecimiento en 2025, periodo en donde indicadores como la inflación y el tipo de cambio reportarán un buen desempeño.

Por ello, de acuerdo con la "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado" del Banco de México (Banxico) correspondiente al mes de noviembre, el escenario que se percibe hacia la recta final del año es de resultados mixtos.

Y es que, mientras esperan una baja en la inflación y un alza en la llegada de inversión extranjera, están ajustando a la baja las expectativas para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

En específico, los analistas consultados dijeron que la proyección para el crecimiento del PIB este 2025 disminuyó marginalmente de 0.5% a 0.4%, mientras que, para el siguiente año, la estimación bajó de 1.4% a 1.37 por ciento.

En este contexto, el ejercicio revela que el 29% de los analistas considera que el clima de los negocios en los próximos seis meses mejorará, 51% dice que permanecerá igual y 20% que empeorará.

El documento señala que el 7% de los encuestados considera que la economía está mejor que hace un año; sin embargo, un 93% opina lo contrario.

Solo un 2% considera que con la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones, 56% considera que es un mal momento y 4% no está seguro.

Sin embargo, en el desglose también se observa que los analistas anticipan menor inflación, un tipo de cambio más fuerte y estabilidad en las finanzas públicas.

Los resultados evidencian un escenario moderadamente más optimista en precios y tipo de cambio, pero con señales de cautela en crecimiento e incluso en empleo.

De esta manera, la inflación esperada pasó de 3.80% a 3.75% para el cierre de año.

Los especialistas también asignaron mayor probabilidad a que la inflación del próximo año se ubique en rangos más bajos, lo que respalda la expectativa de un ciclo gradual de recortes en la tasa de referencia por parte del Banxico.

Otro de los elementos que más llamó la atención fue el ajuste en el tipo de cambio.

Las expectativas para el cierre de 2025 disminuyeron de $18.87 a $18.71 pesos por dólar, mientras que el pronóstico para 2026 se quedó en $19.18 pesos.

Explicaron que este ajuste refleja una mayor confianza en el comportamiento del peso, impulsada por la estabilidad financiera del país, el diferencial de tasas con Estados Unidos y el atractivo de México para la inversión.

Por otro lado, en el mercado laboral se observa que, para el cierre de 2025, los especialistas prevén un alza de 246,000 a 330,000 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero para 2026 la expectativa cae a niveles de entre 327,000 y 330,000, lo que indica que el próximo año habría un freno en la generación de empleos.

En cuanto a la tasa de desocupación nacional, los pronósticos de los analistas encuestados por Banxico reportan un ajuste de 2.93% a 3.00% para 2025, y de 2.97% a 2.96% para 2026, con una ligera revisión a la baja.

Estiman mejora para 2026

Especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisaron al alza sus expectativas de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, según su último informe.

En dicho reporte se informó que la economía nacional estará impulsada por la resiliencia de las exportaciones, por lo que se alcanzará un crecimiento interanual de 0.8 por ciento.

Esto implica un aumento significativo si se compara con la revisión previa, donde se proyectaba un alza de apenas 0.4 por ciento.

Añadió que las economías de Japón, la zona euro, Estados Unidos, China y Brasil también se revisaron al alza, lo que implicaría un empujón a la economía global para el próximo año.

