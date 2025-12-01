Cerrar X
EH_UNA_FOTO_14_62caded901
Finanzas

Remesas en crisis: caen 1.6% y ligan siete meses a la baja

Este fenómeno no ocurría desde el periodo entre 2008 y 2010, cuando las remesas cayeron a tasa anual, debido al impacto de la Gran Recesión en Estados Unidos

  • 01
  • Diciembre
    2025

Las remesas siguen mostrando un deterioro notable en el año.

Prueba de ello es que cayeron 1.67% anual en el mes de octubre ubicándose en $5,634 millones de dólares, según cifras dadas a conocer por el Banco de México.

Con esto, las remesas suman siete meses consecutivos de caídas anuales, algo que no ocurría desde el periodo entre noviembre del 2008 y abril del 2010, cuando las remesas cayeron a tasa anual durante 18 meses al hilo, debido al impacto de la Gran Recesión en Estados Unidos.

En los primeros diez meses del año, las remesas suman $51,344 millones de dólares, acumulando una caída de 5.08% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo igual desde 2013 (-1.90%) y la mayor para un periodo igual desde 2009 (-15.82%).

La razón de la debilidad de las remesas a tasa anual sigue asociada principalmente a una caída en el número de operaciones de remesas.

De hecho, en octubre se registraron 13.991 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 5.41%, retrocediendo por séptimo mes consecutivo en los primeros diez meses del 2025, suman 130.072 millones de operaciones de remesas, con una caída de 5.15% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo igual desde 2010 (-0.74%) y la mayor desde 2009 (-8.31%).

La caída en las remesas en lo que va del año implica 7.06 millones de operaciones menos respecto a los primeros diez meses del 2024, por lo que muchas personas en México que recibieron remesas el año pasado, han dejado de recibirlas en 2025 y el número sigue creciendo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_basica_d53e4f96e2
Cierre de año mixto: economía se debilita; inflación va a la baja
de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T074808_353_da60c9db46
EUA pone controles para transferencias transfronterizas a México
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_53_49_AM_e17f70640f
Oleada de cierres de negocios prende las alarmas en Matamoros
Whats_App_Image_2025_12_02_at_1_54_35_AM_8d74a546d6
Inicia contienda por los 25 curules del Congreso local
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×