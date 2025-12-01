Remesas en crisis: caen 1.6% y ligan siete meses a la baja

Las remesas siguen mostrando un deterioro notable en el año.

Prueba de ello es que cayeron 1.67% anual en el mes de octubre ubicándose en $5,634 millones de dólares, según cifras dadas a conocer por el Banco de México.

Con esto, las remesas suman siete meses consecutivos de caídas anuales, algo que no ocurría desde el periodo entre noviembre del 2008 y abril del 2010, cuando las remesas cayeron a tasa anual durante 18 meses al hilo, debido al impacto de la Gran Recesión en Estados Unidos.

En los primeros diez meses del año, las remesas suman $51,344 millones de dólares, acumulando una caída de 5.08% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo igual desde 2013 (-1.90%) y la mayor para un periodo igual desde 2009 (-15.82%).

La razón de la debilidad de las remesas a tasa anual sigue asociada principalmente a una caída en el número de operaciones de remesas.

De hecho, en octubre se registraron 13.991 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 5.41%, retrocediendo por séptimo mes consecutivo en los primeros diez meses del 2025, suman 130.072 millones de operaciones de remesas, con una caída de 5.15% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la primera caída anual para un periodo igual desde 2010 (-0.74%) y la mayor desde 2009 (-8.31%).

La caída en las remesas en lo que va del año implica 7.06 millones de operaciones menos respecto a los primeros diez meses del 2024, por lo que muchas personas en México que recibieron remesas el año pasado, han dejado de recibirlas en 2025 y el número sigue creciendo.

