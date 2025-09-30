Construir sale caro: insumos se disparan por encima del 15%

El precio de las construcciones residenciales a nivel nacional va al alza, y dentro de esta dinámica, Nuevo León se coloca entre las entidades en donde sale más caro edificar vivienda.

Y es que, ante el alza en materiales o insumos básicos de hasta 16%, la entidad se ubica como la que reporta una mayor variación, al registrar un aumento de 8.8% en el precio de construir vivienda, comparando datos de julio de 2025 y 2024.

Con un porcentaje similar se ubica San Andrés Tuxtla, en Ciudad de México, seguido de Morelia con una variación de 7.7%, León con 7.5% y Puebla con 7.0%, refieren datos compartidos por el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Según el análisis, los insumos para la construcción son víctimas de la escalada de precios y por ello la alineación y laminación de aluminio se coloca como el de mayor variación en su precio dentro de dicha comparativa, al alcanzar un repunte de 16.4%, esto es, hasta cuatro veces que la inflación, la cual hoy se ubica en 3.74%, según datos a la primera quincena de septiembre.

Otro insumo con mayor alza son los alambres y cables con aislamiento, con un 12.3%, seguido de maquinaria y equipo especial, con 11 por ciento.

Los bloques y tabiques de concreto reportan un aumento en su precio de 7.4%, en tanto que los tubos de cobre registran una variación similar.

En el desglose se observa que la mano de obra, además, se ha encarecido 6.43% y el alquiler de maquinaria en 4.72%.

