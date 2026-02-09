Podcast
Finanzas

Economía impulsa estrategia transversal contra comercio ilícito

Economía reiteró su estrategia transversal contra comercio ilícito, contrabando y piratería, con operativos, coordinación interinstitucional

  • 09
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Economía (SE) anunció que continuará con su estrategia transversal para combatir el comercio ilegal, la informalidad, el contrabando y la piratería, en coordinación con dependencias federales, gobiernos estatales y sectores productivos.

En un comunicado, la dependencia señaló que el objetivo es proteger la producción nacional, a los consumidores y las cadenas de valor, mediante un enfoque integral que combine acciones regulatorias, operativas y de coordinación institucional.

Acciones para fortalecer la industria

Entre las medidas impulsadas destacan acciones para fortalecer a la industria nacional en sectores como el textil, calzado, acero y azúcar, así como operativos de decomiso de mercancía ilegal.

Además, la SE informó sobre avances en la creación de un observatorio que integrará información del sector privado, con el fin de mejorar el análisis y la toma de decisiones frente al comercio ilícito.

También se han desarrollado mesas interinstitucionales para atender efectos no previstos de algunas políticas públicas y reforzar la coordinación entre autoridades.

Foro de diálogo con el sector productivo

Estas prioridades fueron refrendadas durante el Foro sobre el Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Secretaría de Economía en coordinación con el Council of the Americas.

Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común basada en el fortalecimiento de sistemas de trazabilidad, el reforzamiento de controles aduanales y una aplicación más eficaz de la ley.

El foro fue encabezado por el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, y contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las autoridades reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con empresas y sectores productivos, fortaleciendo la prevención, detección y atención del comercio ilícito mediante intercambio de información y mejora regulatoria.

Durante el encuentro, Cofepris presentó un modelo de gestión sanitaria para productos y servicios de alto riesgo, orientado a reforzar la vigilancia y el control mediante la homologación de criterios técnicos, herramientas digitales y coordinación interinstitucional.


