Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_27_b403f93a0a
Finanzas

La Inflación en México repunta a 3.79% en enero 2026

El INEGI informó que la inflación anual se ubicó en 3.79% en enero, con alzas en limón y cigarros, mientras el transporte aéreo registró fuerte baja

  • 09
  • Febrero
    2026

La inflación en México aceleró durante enero de 2026 al ubicarse en 3.79% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.38%, para alcanzar un nivel de 143.588 puntos.

En enero de 2025, la inflación mensual fue de 0.29% y la anual de 3.59%, lo que refleja un repunte en el arranque de este año.

La semana pasada, el Banco de México (Banxico) anunció que pospone el cumplimiento de su meta de inflación cercana al 3% hacia el segundo trimestre de 2027.

Además, decidió pausar el ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia, dejándola en 7%.

Comportamiento del índice subyacente

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, aumentó 0.60% a tasa mensual.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.92%, mientras que los servicios avanzaron 0.30%.

Por su parte, el índice no subyacente disminuyó 0.36% en el mes. En este rubro, los productos agropecuarios bajaron 0.86 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03%.

inflacion-mexico-confianza-consumidor.jpg

Productos con mayores variaciones

Entre los productos que más influyeron al alza en la inflación durante enero destacaron:

  • Limón: +21.21 %
  • Cigarros: +14.51 %
  • Plátanos: +12.96 %
  • Servicio doméstico: +1.61 %
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +1.18 %

En contraste, los precios que más bajaron fueron:

  • Transporte aéreo: -36.64 %
  • Chile serrano: -25.51 %
  • Otros chiles frescos: -12.19 %
  • Lechuga y col: -10.43 %
  • Servicios turísticos en paquete: -8.79 %

Asimismo, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un aumento mensual de 0.38% y anual de 3.60%.

La inflación en México cerró 2025 en 3.69%, por debajo del 4.21% de 2024 y lejos de los máximos observados en 2022 (7.82 %) y 2021 (7.36 %), cuando se alcanzaron los niveles más altos en más de dos décadas.

El repunte de enero refleja presiones mixtas en distintos sectores, en un contexto en el que la política monetaria mantiene una postura cautelosa ante la evolución de los precios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
tunez_monterrey_mundial_2026_188c176e9e
Entrenará Túnez en Monterrey rumbo al Mundial 2026
secretario_trevilla_trejo_calibre_decomiso_eua_b4d592c271
Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
turistas_desaparecidos_sinaloa_0908d1e907
Investiga SSPC desaparición de cuatro turistas en Sinaloa
rusia_otan_b35c0b3971
Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×