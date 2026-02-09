La Inflación en México repunta a 3.79% en enero 2026

La inflación en México aceleró durante enero de 2026 al ubicarse en 3.79% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.38%, para alcanzar un nivel de 143.588 puntos.

En enero de 2025, la inflación mensual fue de 0.29% y la anual de 3.59%, lo que refleja un repunte en el arranque de este año.

En enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.588 y representó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.79%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

La semana pasada, el Banco de México (Banxico) anunció que pospone el cumplimiento de su meta de inflación cercana al 3% hacia el segundo trimestre de 2027.

Además, decidió pausar el ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia, dejándola en 7%.

Comportamiento del índice subyacente

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, aumentó 0.60% a tasa mensual.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.92%, mientras que los servicios avanzaron 0.30%.

Por su parte, el índice no subyacente disminuyó 0.36% en el mes. En este rubro, los productos agropecuarios bajaron 0.86 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03%.

Productos con mayores variaciones

Entre los productos que más influyeron al alza en la inflación durante enero destacaron:

Limón: +21.21 %

Cigarros: +14.51 %

Plátanos: +12.96 %

Servicio doméstico: +1.61 %

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +1.18 %

En contraste, los precios que más bajaron fueron:

Transporte aéreo: -36.64 %

Chile serrano: -25.51 %

Otros chiles frescos: -12.19 %

Lechuga y col: -10.43 %

Servicios turísticos en paquete: -8.79 %

Asimismo, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un aumento mensual de 0.38% y anual de 3.60%.

La inflación en México cerró 2025 en 3.69%, por debajo del 4.21% de 2024 y lejos de los máximos observados en 2022 (7.82 %) y 2021 (7.36 %), cuando se alcanzaron los niveles más altos en más de dos décadas.

El repunte de enero refleja presiones mixtas en distintos sectores, en un contexto en el que la política monetaria mantiene una postura cautelosa ante la evolución de los precios.

