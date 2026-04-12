Febrero récord: México conquista al turismo internacional

En febrero, México registró un sólido avance en el turismo internacional, al incrementar la llegada de visitantes extranjeros y consolidar la captación de divisas, en un mes que marcó un punto destacado para la recuperación del sector.

De acuerdo con el Inegi, durante febrero ingresaron 8.12 millones visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento anual de 8.5 por ciento.

Aumenta llegada de turistas y excursionistas

De ese total, 3.88 millones fueron turistas que pernoctaron en el país, con un aumento de 4.2%, mientras que el resto correspondió a excursionistas, segmento que también contribuyó al dinamismo del flujo total.

Ingresos y gasto turístico en alza

En términos de ingresos, en febrero el gasto total de los viajeros internacionales ascendió a $3,268.4 millones de dólares, con un incremento de 0.4% respecto al mismo mes de 2025.

Además, el gasto medio por visitante se ubicó en $407.9 dólares, mientras que el de los turistas que pernoctaron fue de $776.3 dólares, lo que refleja la importancia de este tipo de viajero para la derrama económica.

Confianza impulsa al sector turístico

Asimismo, el desempeño observado en febrero refleja la confianza de los visitantes extranjeros en México como destino global, impulsada por su diversidad cultural, natural y gastronómica, así como por la consolidación de su infraestructura turística en distintos destinos del país.

Febrero, mes clave para la recuperación

Con estos resultados, febrero se posiciona como un mes clave para el turismo internacional en México, al consolidar su crecimiento y reforzar su papel como motor de ingreso y dinamismo económico, en un entorno donde el sector continúa recuperando su fortaleza.





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