Anuncia Citi venta de 24% de acciones de Banamex a inversionistas

Este lunes, Citi anunció la venta de un 24% de las acciones de Banamex a un grupo de inversionistas, que incluye a General Atlantic, Afore Sura, el banco BTG Pactual, Chubb y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.

Entre las reglas de la operación se informó que ningún inversionista podrá quedarse con más de 4.9% de las acciones de Banamex.

“Citi anunció hoy que ha celebrado acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y oficinas de inversión de grandes patrimonios familiares para adquirir participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex”, indicó.

De igual manera, refirió que las operaciones están sujetas a las condiciones del mercado, que incluyen la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, las cuales esperan se completen durante el 2026.

Como contexto, cabe mencionar que en diciembre del año pasado, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió de forma oficial el 25% de las acciones de Banamex, con lo que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y en su mayor accionista privado individual.

Citi especificó que Chico Pardo participó activamente en el proceso de selección de estos nuevos inversionistas y estará involucrado en su integración a Banamex.

“Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49% de Banamex. Con esta desinversión acelerada de Banamex, Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor”, señaló el consorcio estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con la información, la transacción rondará los $43,000 millones de pesos o bien, $2,500 millones de dólares.

“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex. Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento”, comentó Ernesto Torres Cantú, director de Citi a nivel internacional.

Origen de la venta

Fue en enero de 2022 cuando Citi anunció que ponía en venta Banamex, operación que incluye el banco mexicano, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), la aseguradora y el patrimonio cultural, que se queda en el país.

En primera instancia, se tenía contemplado que todo se hiciera por medio de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores.

Después, se barajó la posibilidad de que Banamex se vendiera a una sola persona, y fue hasta diciembre de 2025 que se anunció la adquisición de una cuarta parte del banco por parte de Chico Pardo.

La venta de Banamex por parte de Citi forma parte de una estrategia global con la que el consorcio estadounidense busca quedarse exclusivamente con las cuentas de más alto valor, negocio conocido como banca patrimonial.

