Exportaciones de México rompen récord en marzo de 2026

México registró en marzo de 2026 un nivel histórico en sus exportaciones, al alcanzar un valor de 70 mil 727 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 27.7%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El dinamismo del comercio exterior permitió que la balanza comercial del país reportara un superávit de 5 mil 932 millones de dólares, cifra que contrasta con el déficit de 463 millones registrado en febrero.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en marzo 2026, se registró un superávit comercial de 5,932 millones de dólares (mdd).



▪️70,727 mdd #exportaciones

▪️64,795 mdd #importaciones



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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones no petroleras, que aumentaron 29.6% a tasa anual. Dentro de este rubro, los envíos hacia Estados Unidos crecieron 28.2%, mientras que los dirigidos a otros mercados internacionales avanzaron 36.9%.

En contraste, las exportaciones petroleras registraron una caída de 20.4%, reflejando una menor plataforma de producción y exportación.

Manufacturas lideran crecimiento

El sector manufacturero fue el principal motor del comercio exterior, con exportaciones por 64 mil 722 millones de dólares, un incremento anual de 29.5%.

Entre los rubros con mayor crecimiento destacaron:

Minerometalurgia: +61.8%

Equipos eléctricos y electrónicos: +17.8%

Alimentos, bebidas y tabaco: +14.4%

Automotriz: +2.0%

En el caso del sector automotriz, se observó una disminución de 3.4% en las exportaciones hacia Estados Unidos, pero un repunte de 39.2% en otros mercados.

Comercio exterior en el primer trimestre

En el acumulado de enero a marzo de 2026, las exportaciones totales sumaron 175 mil 586 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 17.9% y el nivel más alto desde que se tiene registro.

Sin embargo, en ese mismo periodo, la balanza comercial presentó un déficit de mil 12 millones de dólares, superior al déficit de 269 millones reportado en el primer trimestre de 2025.

La estructura de las exportaciones estuvo dominada por bienes manufacturados (91.1%), seguidos de productos agropecuarios (3.3%), extractivos no petroleros (3.1%) y petroleros (2.5%).

Importaciones también al alza

Por su parte, las importaciones alcanzaron 64 mil 795 millones de dólares en marzo, lo que representó un aumento anual de 24.3% y un nivel récord para un tercer mes del año.

Destacaron:

Bienes de consumo: 8 mil 421 mdd (+19.3%)

Bienes intermedios: 51 mil 404 mdd (+27.2%)

Bienes de capital: 4 mil 970 mdd (+7.0%)

En el primer trimestre, las importaciones acumuladas sumaron 176 mil 598 millones de dólares, un incremento de 18.4% anual.

Señales mixtas en la balanza comercial

El superávit de marzo se explicó por el aumento en el saldo positivo de la balanza no petrolera, que pasó de 1,546 millones de dólares en febrero a 8,320 millones en marzo, mientras que el déficit petrolero se amplió de 2,009 a 2,388 millones de dólares.

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