Finanzas

Demanda NL más de 42,000 técnicos especializados

Nuevo León enfrenta una creciente presión por la escasez de técnicos especializados, una situación que impacta directamente en su capacidad de crecimiento

  • 03
  • Febrero
    2026

La industria de Nuevo León enfrenta una creciente presión por la escasez de técnicos especializados, una situación que impacta directamente en su capacidad de crecimiento y competitividad. 

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, se requieren más de 42,000 técnicos para cubrir necesidades productivas, especialmente en áreas de electromecánica, mantenimiento industrial y electricidad, perfiles indispensables incluso en un entorno cada vez más automatizado.

Sin embargo, el problema no está en la falta de jóvenes que busquen incorporarse al sector industrial, sino en la preparación con la que llegan al mercado laboral. 

A través de una encuesta, el 67% de las empresas indicó que los candidatos no cuentan con las habilidades técnicas y blandas requeridas, lo que ha dificultado los procesos de contratación y permanencia en las empresas.

Esta brecha se ha reflejado desde 2023, cuando el 85% de los industriales reportó haber enfrentado complicaciones para cubrir vacantes, afectando principalmente a las Pymes, donde el número se ha duplicado frente a años previos, presionando su operación y planes de expansión.

Para atender este reto, Caintra ha impulsado el Modelo de Educación Dual como una herramienta para el desarrollo profesional de los jóvenes y la atención de las necesidades de la industria. Actualmente, 6 de cada 10 estudiantes que participan en este esquema son contratados por las empresas donde realizan sus prácticas, con salarios hasta 17% superiores, lo que fortalece su crecimiento y estabilidad laboral.

El presidente de Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna, advirtió que “no se puede crecer en la industria de Nuevo León si no se tienen técnicos suficientes para atender la demanda productiva”, por lo que llamó a reforzar la colaboración entre industria y sector educativo. 

Añadió que el objetivo es consolidar el modelo dual dentro de la nueva Ley de Educación del Estado, mediante convenios con instituciones como la UANL y Conalep, a fin de generar beneficios sostenibles tanto para los jóvenes como para el sector productivo.


