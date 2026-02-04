'NL sin riesgo en acuerdo por agua, Tamaulipas sí': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Nuevo León no tendrá afectaciones por esta medida, y señaló que, en todo caso, la entidad que podría enfrentar mayores retos es Tamaulipas.

“Nuevo León no tiene problema. No se ha puesto en riesgo a nadie”, sostuvo la mandataria en su conferencia matutina.

Indicó que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con Tamaulipas en diversas acciones para atender la situación hídrica.

Sheinbaum destacó que una de las principales estrategias es la tecnificación del riego agrícola, lo que permitirá mantener la misma superficie de siembra con un menor uso de agua, como parte de una inversión histórica en el sector.

Añadió que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas acciones específicas para Tamaulipas, además de las inversiones ya anunciadas en carreteras, agua e infraestructura.

