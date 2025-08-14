Cerrar X
finanzas_gasolinera_9d31cf4a67
Finanzas

Descartan desabasto de gasolina en Nuevo León

Actualmente hay pipas que están retrasando entregas de combustible y existe sobredemanda del producto. Piden a población no realizar compras de pánico

  • 14
  • Agosto
    2025

Integrantes del sector gasolinero descartaron desabasto de gasolina en Nuevo León.

Lo que está ocurriendo son retrasos en la entrega de combustibles en las estaciones por parte de las pipas.

En entrevista con El Horizonte, Mauricio González, economista, directivo de ABC Energía y miembro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), explicó que actualmente existe una sobredemanda de productos de Pemex en la región.

“Las causas son multifactoriales, no hay desabasto, no hay por qué hacer compras de pánico”, expresó.

Sin embargo, lo que recalcan expertos es que las pipas que entregan el combustible están presentando retrasos para cumplir con su trabajo.

“Si consideramos el total de almacenamiento existente en funcionamiento de las gasolineras existentes en la región, si estuvieran los tanques llenos contra el consumo total diario, realmente habría inventarios para 10 días”, advirtió.

Un recorrido efectuado por El Horizonte también constató que en algunas gasolineras no había disponibilidad del combustible del tipo regular, por lo que solo ofrecían del tipo Premium.

Cabe recordar que Nuevo León tiene 744 estaciones de gasolineras, mientras que a nivel nacional existen 13,885.

Esto significa que el Estado tiene el 5% de todas las gasolineras del país, ocupando el tercer lugar nacional, superado solo por el Estado de México y Veracruz.

El Horizonte publicó esta semana que gasolineras en el área metropolitana de Monterrey reportaron una escasez de combustible.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_5093e94384
Reportan escasez en gasolineras de la metrópoli regia
Clasifican_a_Reynosa_en_semaforo_rojo_por_escasez_de_agua_b843875693
Clasifican a Reynosa en semáforo rojo por escasez de agua
pipas_de_agua_santa_catarina_garcia_f6363e116a
Alistan Santa Catarina y García reparto de agua con pipas
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_pobreza_3debd87599
Reducción de la pobreza es una hazaña de la 4T: Sheinbaum
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×