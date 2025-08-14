Descartan desabasto de gasolina en Nuevo León

Integrantes del sector gasolinero descartaron desabasto de gasolina en Nuevo León.

Lo que está ocurriendo son retrasos en la entrega de combustibles en las estaciones por parte de las pipas.

En entrevista con El Horizonte, Mauricio González, economista, directivo de ABC Energía y miembro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), explicó que actualmente existe una sobredemanda de productos de Pemex en la región.

“Las causas son multifactoriales, no hay desabasto, no hay por qué hacer compras de pánico”, expresó.

Sin embargo, lo que recalcan expertos es que las pipas que entregan el combustible están presentando retrasos para cumplir con su trabajo.

“Si consideramos el total de almacenamiento existente en funcionamiento de las gasolineras existentes en la región, si estuvieran los tanques llenos contra el consumo total diario, realmente habría inventarios para 10 días”, advirtió.

Un recorrido efectuado por El Horizonte también constató que en algunas gasolineras no había disponibilidad del combustible del tipo regular, por lo que solo ofrecían del tipo Premium.

Cabe recordar que Nuevo León tiene 744 estaciones de gasolineras, mientras que a nivel nacional existen 13,885.

Esto significa que el Estado tiene el 5% de todas las gasolineras del país, ocupando el tercer lugar nacional, superado solo por el Estado de México y Veracruz.

El Horizonte publicó esta semana que gasolineras en el área metropolitana de Monterrey reportaron una escasez de combustible.

