Finanzas

México 'atrapa' a turistas: alcanza cifra récord de llegada

En la FITUR 2026, se hizo un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros para apostar por México como destino estratégico de desarrollo turístico

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, informó que en el año 2025, la cifra de turistas extranjeros alcanzó un máximo histórico, al llegar a 48 millones de personas.

La cifra representó un crecimiento de 13.85% con respecto al año anterior. 

Además, la titular de la Sectur adelantó algunos datos del cierre del año, que se harán oficiales a mediados de febrero, pero que avalan que “en México vamos por el año histórico en el 2026”. 

En el marco de un foro enfocado al sector turismo celebrado en Madrid, comentó que “de enero a noviembre tenemos 13% más de visitantes internacionales; entre enero y noviembre de 2025, ingresaron al país algo más de 88.1 millones de visitantes, de los cuales 42.8 millones eran turistas, un 5.8% más”.

En este espacio se promovió la inversión a largo plazo en el país y se anunció un acuerdo estratégico de la entidad financiera con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para desarrollar proyectos productivos alrededor de toda la nación. 

Aunado a ello, en el evento se destacó que Madrid se ha convertido en el epicentro de la actividad turística mundial ante el inminente inicio de la “Feria Internacional de Turismo” (FITUR), que congrega en Madrid a miles de representantes públicos, empresarios y gestores relacionados con uno de los sectores económicos más importantes de la economía global.

En este foro, Rodríguez Zamora también hizo un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros para apostar por México como destino estratégico de desarrollo turístico.

Aseguró que el país está listo para ser sede del Mundial de Fútbol, junto con Estados Unidos y Canadá, y en donde el objetivo es que los 5 millones de visitantes que se esperan hagan turismo por todo el país.

 “Los números que tenemos para el Mundial son 48% más de gasto, 44% más de turistas, generación de empleo, se estima que 49% vaya para hoteles y restaurantes en el gasto”, aseveró.


