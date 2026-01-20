Podcast
Nuevo León

Inicia Regio Poder reuniones por la transparencia en NL

La organización inició reuniones con diputados de distintos partidos para socializar la Ley Ojo Regio, para homologar la transparencia estatal con la federal

  • 20
  • Enero
    2026

La organización ciudadana Regio Poder inició una serie de encuentros con diputados locales para socializar la iniciativa conocida como Ley Ojo Regio, una propuesta que busca actualizar el marco estatal de transparencia y alinearlo con la legislación federal. 

Las reuniones de trabajo se han llevado a cabo en el Congreso del Estado como parte de un proceso de diálogo previo al análisis legislativo formal con el ideal de que dicha homologación, que, de acuerdo con el propio colectivo, debió concretarse desde junio de 2025.  

En estos acercamientos, Regio Poder ha expuesto los alcances de la iniciativa, cuyo objetivo central es facilitar el acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos en Nuevo León. Uno de los ejes principales de la propuesta es la creación de un Consejo de Transparencia con mayoría ciudadana, concebido como un órgano con facultades no solo consultivas, sino también de revisión, evaluación y sanción. 

De acuerdo con los promotores, este consejo permitiría una mayor participación social en la supervisión de las obligaciones de transparencia de las instituciones públicas.  

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.02.21 PM.jpeg

En una primera etapa, integrantes de Regio Poder sostuvieron reuniones con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del partido Morena. En el caso del PAN, fueron recibidos por la diputada Claudia Caballero, mientras que con el grupo legislativo del PRI el diálogo se dio a través del secretario particular de la diputada Armida Serrato. 

En los encuentros con Morena participaron las diputadas Grecia Benavides, Anylú Hernández y Berenice Martínez, así como los diputados Tomás Montoya y Jesús Elizondo.  

Por parte de Regio Poder acudieron Fernando Canales Stelzer, Andrea García Sierra, Juan Carlos Pérez Góngora, Javier Arteaga Gutiérrez, Regina Julián y Cristóbal Lans, quienes explicaron los motivos y alcances de la iniciativa, así como la importancia de cerrar brechas normativas entre la legislación local y la federal en materia de transparencia.  

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.02.33 PM.jpeg

Fernando Canales Stelzer, integrante de Regio Poder, señaló que la propuesta busca dotar a la ciudadanía de herramientas más eficaces para conocer cómo se ejercen los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas. También subrayó que la transparencia no solo debe entenderse como una obligación administrativa, sino como un componente que impacta directamente en la calidad de vida de la población.  

“Queremos consejeros ciudadanos y contar con mejores mecanismos para transparentar cómo se utilizan los recursos públicos y que impacten en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de Nuevo León”, detalló Canales Stelzer. La organización informó que en los próximos días prevé sostener reuniones con el resto de las bancadas representadas en el Congreso local, con el fin de recoger observaciones y enriquecer el contenido de la iniciativa.  

Regio Poder destacó que el proceso pretende ser abierto y plural, apostando por un consenso legislativo que permita posicionar a Nuevo León como referente nacional en transparencia y participación ciudadana.  

El colectivo reiteró su disposición para colaborar con el Poder Legislativo en la construcción de una reforma que refuerce la rendición de cuentas y fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.


