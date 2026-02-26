Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
celulares_quitan_trono_lineas_fijas_mexico_0c7863c27a
Finanzas

En 25 años, celulares ‘quitan el trono’ a líneas fijas en México

El tráfico móvil pasó de 144,789 millones de minutos en 2014 a 221,969 millones dos años después, hasta alcanzar un récord de 323,870 millones en 2022

  • 26
  • Febrero
    2026

En apenas un cuarto de siglo, las líneas celulares desplazaron a la telefonía fija como eje de la comunicación en el país.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), mientras en 2000 el 95% del tráfico de voz se cursaba por redes fijas, para 2025 el 96% de los minutos provinieron de líneas móviles y solo 4% de teléfonos tradicionales.
Al inicio del milenio, la red fija dominaba con 90,303 millones de minutos, frente a apenas 4,556 millones en móviles.

celulares-quitan-trono-lineas-fijas-mexico.jpg

Sin embargo, en 2009 se registró el histórico “cruce de curvas”: por primera vez, el tráfico móvil (94,144 millones de minutos) superó al fijo (91,640 millones), impulsado por la expansión de redes 3G y la adopción de smartphones, que trasladaron el valor de la comunicación del hogar al individuo.

La competencia y la oferta de minutos ilimitados consolidaron la tendencia.

El tráfico móvil pasó de 144,789 millones de minutos en 2014 a 221,969 millones dos años después, hasta alcanzar un récord de 323,870 millones en 2022.

celulares-quitan-trono-lineas-fijas-mexico.jpg

En 2025 se mostró una estabilización en 288,500 millones de minutos, haciendo la supremacía celular contundente frente a los 11,100 millones estimados en redes fijas.

“La voz está más viva que nunca, ahora bajo un ecosistema multiplataforma y ubicuo en el que la identidad digital sustituye al número telefónico tradicional”, explicó CIU en su reporte.

celulares-quitan-trono-lineas-fijas-mexico.jpg

Así, el mercado transitó de un modelo centrado en el cable de cobre a un ecosistema de conectividad total y voz digital multiplataforma, en el que la identidad móvil sustituyó definitivamente al teléfono fijo como principal vía de comunicación en México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

lineas_telefonicas_00b66517a7
Registran más de 1.5 millones de líneas telefónicas sin titular
ine_celulares_registro_b38f73cd2b
Van 2.15 millones de líneas telefónicas registradas: Federación
publicidad

Últimas Noticias

Chema_Morales_c0ba0f1c28
Chema Morales pide licencia para buscar diputación local
paramount_warnerbros_2e1af373d9
Paramount adquiere Warner Bros por mas de 100.000 millones de usd
sarampion_mexico_2c45fc3340
Colombia confirma sus primeros tres casos de sarampión
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×