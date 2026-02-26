En 25 años, celulares ‘quitan el trono’ a líneas fijas en México

En apenas un cuarto de siglo, las líneas celulares desplazaron a la telefonía fija como eje de la comunicación en el país.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), mientras en 2000 el 95% del tráfico de voz se cursaba por redes fijas, para 2025 el 96% de los minutos provinieron de líneas móviles y solo 4% de teléfonos tradicionales.

Al inicio del milenio, la red fija dominaba con 90,303 millones de minutos, frente a apenas 4,556 millones en móviles.

Sin embargo, en 2009 se registró el histórico “cruce de curvas”: por primera vez, el tráfico móvil (94,144 millones de minutos) superó al fijo (91,640 millones), impulsado por la expansión de redes 3G y la adopción de smartphones, que trasladaron el valor de la comunicación del hogar al individuo.

La competencia y la oferta de minutos ilimitados consolidaron la tendencia.

El tráfico móvil pasó de 144,789 millones de minutos en 2014 a 221,969 millones dos años después, hasta alcanzar un récord de 323,870 millones en 2022.

En 2025 se mostró una estabilización en 288,500 millones de minutos, haciendo la supremacía celular contundente frente a los 11,100 millones estimados en redes fijas.

“La voz está más viva que nunca, ahora bajo un ecosistema multiplataforma y ubicuo en el que la identidad digital sustituye al número telefónico tradicional”, explicó CIU en su reporte.

Así, el mercado transitó de un modelo centrado en el cable de cobre a un ecosistema de conectividad total y voz digital multiplataforma, en el que la identidad móvil sustituyó definitivamente al teléfono fijo como principal vía de comunicación en México.

