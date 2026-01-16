Van 2.15 millones de líneas telefónicas registradas: Federación

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México avanza.

Desde su arranque el pasado 9 de enero, 2.15 millones de números ya fueron asociados a una persona física, informó José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina, el funcionario calificó el proceso como un paso clave para cerrar espacios al anonimato y anticipó que el ritmo de registro seguirá incrementándose en las próximas semanas.

Datos de The CIU señalan que en el país existen más de 150 millones de líneas celulares, de las cuales alrededor de 83 millones son de prepago, segmento donde la activación sin identificación era común y aprovechada para actividades ilícitas.

Plazos definidos por la ley

La nueva normativa establece una diferencia clara entre líneas antiguas y nuevas. Los chips adquiridos antes del 9 de enero tienen como fecha límite el 30 de junio para completar el registro.

En tanto, las líneas nuevas no pueden utilizar servicios ni datos hasta que se realice la asociación con su titular.

Empresas resguardan la información

Merino subrayó que el proceso está a cargo de las compañías telefónicas, responsables de validar la identidad de los usuarios.

Aclaró que no existe un padrón centralizado en manos del gobierno y que los datos permanecen bajo resguardo de las empresas, conforme a la ley de protección de datos personales.

Registro remoto y verificación

En los trámites a distancia se aplica una prueba de vida, mediante movimientos frente a la cámara del celular, para confirmar que la persona coincide con la identificación presentada. Estas imágenes, precisó, no se almacenan.

Consulta para usuarios

En un plazo aproximado de dos semanas, se habilitará una plataforma donde los usuarios podrán consultar, mediante su CURP, qué líneas están asociadas a su identidad. Por seguridad, solo se mostrarán los últimos cuatro dígitos de cada número.

Dicha medida busca frenar delitos como extorsión y fraude telefónico. Quienes no completen el registro antes del 30 de junio podrían perder acceso a servicios hasta regularizar su situación.

