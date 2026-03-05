Podcast
Finanzas

Wall Street abre en rojo ante preocupación por Medio Oriente

Los mercados volvían a operar con cautela tras el rebote de la víspera, presionados por la escalada del conflicto en Medio Oriente

  • 05
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este jueves en rojo debido a que los inversionistas se encuentran preocupados por la guerra desatada en Medio Oriente y sus posibles represalias.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.57% hasta 48,461 unidades
  • S&P 500:  baja 0.20% hasta 6,856 unidades
  • Nasdaq:  baja 0.17% hasta 22,768 unidades

En tanto, el Vix de volatilidad se disparaba un 2%, lo que reflejó una mayor moderación que al principio de la semana.

Mercados vuelven a operar con cautela; petróleo vuelve a dispararse

Los mercados volvían a operar con cautela tras el rebote de la víspera, presionados por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que salpicó ya a más de una decena de países concentrados en el golfo pérsico y atacados con drones por Irán.

En paralelo, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) volvían a dispararse a primera hora ante el temor a que se restrinja el suministro global por las dificultades para el comercio en el estrecho de Ormuz y las medidas protectoras de los productores.

De acuerdo con analistas, los efectos de la guerra se muestran en muchos sectores, incluidos los costos en las gasolineras.

"Los efectos ya se están contagiando a muchos sectores, desde los centros de datos a los consumidores que finalmente lo notarán en la gasolinera. Si el conflicto se alarga, hay una posibilidad real de tener precios del petróleo de tres dígitos", detallaban.

Por otra parte, las solicitudes de prestación por desempleo se mantuvieron estables al registrar alrededor de 213,000. La última semana de febrero, las cifras se vieron ligeramente por encima de lo esperado.


