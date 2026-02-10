Podcast
Finanzas

PIB turístico de México crece 0.6% anual en 2025

El PIB turístico de México aumentó 0.6% anual en el tercer trimestre de 2025, impulsado por los bienes; el consumo interno creció, pero cayó el de visitantes

La economía vinculada al turismo en México registró un crecimiento anual de 0.6% en el tercer trimestre de 2025, impulsada principalmente por el desempeño del sector de bienes, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo autónomo, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico mostró un avance interanual de 1.8% en el rubro de bienes y de 0.3% en servicios, con cifras originales correspondientes al periodo de julio a septiembre.

Consumo interno impulsa crecimiento

El consumo turístico total creció 0.7% anual en el mismo lapso.

Este resultado estuvo apoyado por un aumento de 1.2% en el consumo de origen interno, es decir, el realizado por turistas nacionales.

En contraste, el consumo receptivo, correspondiente a visitantes extranjeros, reportó una caída de 2.4% a tasa anual.

Avance trimestral sostenido

En su comparación trimestral, los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) señalaron un incremento de 0.8% frente al trimestre previo, con cifras desestacionalizadas.

Este crecimiento se explicó por un aumento de 1.7% en los bienes y de 0.5% en los servicios. Asimismo, el consumo turístico avanzó 0.8% respecto al trimestre anterior, con una subida de 0.9% en el turismo interno y una baja de 0.7% en el extranjero.

México, entre los destinos más visitados

Las cifras confirman la tendencia de recuperación y crecimiento del sector turístico tras la pandemia. En 2024, México recibió 45.03 millones de turistas internacionales, un incremento de 7.4% respecto a 2023.

Además, el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó 30 mil 246.2 millones de dólares, casi 6% más que el año previo.

Actualmente, México se ubica como el sexto país más visitado del mundo, según datos oficiales con base en la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como meta posicionar al país entre los cinco primeros lugares a nivel global.


