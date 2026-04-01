Inflación dispara precios de platillos de Cuaresma en NL 

La reciente escalada inflacionaria que vive México impacta directamente el bolsillo de los consumidores en este periodo de Cuaresma, en el que los platillos de temporada registran aumentos de hasta 25 por ciento.

De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, los precios de ingredientes clave como la lata de atún subieron 36.07% y el tomate 39.17%. Entre los platillos con mayor alza destaca la ensalada de atún, con una inflación promedio de 25.10%, seguida por el ceviche, que reporta un 11.90% de incremento; el pescado con guarniciones, con alrededor de 9.30%; y el coctel de camarón, con un 6.69 por ciento.

Estos porcentajes reflejan el impacto de insumos como el pescado, cuyo kilo subió 18.58%; el camarón, con un aumento de 15.79%; la papa, que se incrementó 21.58%; y los nopales, con un alza de 20.81%, según el sondeo del CIE con precios actualizados a finales de febrero y principios de marzo.

Al respecto, en entrevista con El Horizonte, Edgar Luna, director del CIE de la Facultad de Economía de la UANL, explicó que la inflación no afecta por igual.

“Para la ensalada de atún, por ejemplo, vemos que en las latas de atún hay un incremento del 36%; sigue siendo relativamente barato, pero si a esta ensalada le ponemos tomate, ahí ya incrementa hasta un 40%”, señaló.

Agregó que “el precio del pescado también incrementó alrededor de un 18%, el camarón un 15% y el huevo un 13%”, lo que explica la combinación de alzas en platillos que dependen de varios ingredientes.

Luna también destacó que la forma de consumo de los ciudadanos cambia conforme suben los precios: “En algunos productos, el incremento en los precios depende de la demanda; la gente va a tratar de sustituir, sobre todo cuando hay un incremento. Por ejemplo, en vez de comprar el kilo de pescado, pues me compro cinco latas de atún y no gasto lo mismo que en el pescado”.

Este fenómeno ocurre en un contexto donde la temporada de Cuaresma representa una derrama económica importante para el sector restaurantero de Nuevo León.

Este año, se espera alcanzar un total de $460 millones de pesos en ventas, cantidad que se proyecta lograr como resultado de la demanda generada por el consumo de mariscos y de los platillos que se consumen típicamente durante la estación, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León.

A su vez, Kathia Guajardo, presidenta de la Canirac, destacó que la temporada de Cuaresma no solo representa una oportunidad de crecimiento para los restaurantes, sino también para fortalecer la profesionalización del sector restaurantero en la entidad.

“Más allá de las ventas, existe una intención estratégica de capacitar a miles de colaboradores y elevar los estándares de servicio e higiene, con miras a dejar una huella permanente en el mercado gastronómico local, especialmente ante la proximidad de eventos de alto impacto como el Mundial 2026”, señaló la líder del sector.

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