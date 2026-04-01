Proponen llegada a México de autos chinos con bajo arancel

Ante el endurecimiento de la política comercial de México hacia productos chinos, el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) propuso permitir la entrada de autos eléctricos chinos con aranceles bajos. Manuel Montoya, director del CLAUT, señaló que los vehículos de combustión interna ya están cubiertos por la industria nacional, mientras que los eléctricos son necesarios para acelerar la transición tecnológica.

Ante el endurecimiento de la política comercial de México hacia productos de origen chino, el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) consideró que el país debería permitir la entrada de autos eléctricos de ese origen, pero “con aranceles bajos”.

Y es que se trata de un segmento que aún es necesario para el mercado nacional, a diferencia de los vehículos de combustión interna, cuya producción ya está cubierta por la industria instalada en el país.

En entrevista, Manuel Montoya, director del CLAUT, explicó que las recientes medidas arancelarias buscan proteger a la industria nacional; sin embargo, planteó un enfoque diferenciado para los vehículos eléctricos, ya que su incorporación ayudaría a acelerar la transición tecnológica. “Los que no necesitamos son los coches de gasolina”, subrayó, al señalar que existe capacidad instalada suficiente para ese tipo de unidades.

En el ámbito laboral, indicó que los ajustes de principios de año en algunas armadoras, principalmente en Coahuila, generarán movilidad de talento, aunque sin un impacto relevante para Nuevo León.

Además, reconoció que persiste un déficit de técnicos especializados en áreas como robótica y automatización, perfiles que suelen formarse en las propias plantas ante la insuficiente preparación en escuelas técnicas.

Sobre el desempeño del sector, señaló que 2025 cerró con resultados similares a 2024: exportaciones con una caída de 2%, producción cercana a cuatro millones de vehículos y un mercado interno dinámico, con ventas superiores a 1.6 millones de unidades.

No obstante, advirtió que nuevas inversiones y proyectos tecnológicos permanecen en pausa ante la revisión del T-MEC. Precisó que las empresas que cumplen con el tratado son más resilientes a los aranceles, lo que impulsa una mayor localización de proveeduría y mantiene la expectativa de que el sector retome su ritmo una vez que disminuya la incertidumbre comercial.

Comentarios