Tarifas aplicadas por México a China dejarán fuertes pérdidas

El Ministerio de Comercio de China afirmó que los aranceles impulsados por México en productos procedentes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos del gigante asiático, “constituyen barreras al comercio y la inversión” y generarán pérdidas millonarias.

A través de un comunicado, China señaló que, de acuerdo con los resultados de una investigación iniciada el año pasado, se determinó que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano “constituyen barreras al comercio y la inversión”, con pérdidas por $9,400 millones de dólares en los sectores mecánico y eléctrico del país asiático.

Además, prevé que el aumento de los aranceles mexicanos perjudicará las exportaciones chinas de algunos productos metálicos y químicos, así como de textiles y productos industriales ligeros.

En varias ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las medidas “no están dirigidas a China”, sino a todos los países con los que México no mantiene tratados comerciales.

En diciembre, el Senado mexicano aprobó la ley que contempla aranceles de entre el 5% y el 50% a unos 1.463 productos en sectores como el textil, aluminio o plásticos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, mientras que China expresó su “esperanza” de que México corrigiera “sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo”.

Inicio de la investigación

La pesquisa de China fue abierta el 25 de septiembre de 2025 al amparo de la Ley de Comercio Exterior de China y del reglamento sobre investigaciones de barreras al comercio exterior, después de que México planteara un paquete de aranceles para mercancías procedentes de China y de otros países asiáticos.

... y Ebrard defiende medida; va contra competencia desleal

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió el derecho de México a gravar importaciones chinas al argumentar que esas medidas buscan corregir condiciones de competencia desigual para la industria nacional.

Durante una breve entrevista celebrada en el marco de la 82 Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León, el funcionario sostuvo que México elevó una serie de aranceles porque estimó que existen condiciones desfavorables para productores nacionales en ramas como textiles, calzado y acero.

Según explicó Ebrard, la decisión no obedece a una postura contra China, sino a la necesidad de emparejar el terreno de competencia en sectores que, dijo, enfrentan importaciones con precios difíciles de igualar.

Como ejemplo, afirmó que el acero chino está llegando a México a $150 dólares por tonelada y señaló que, tras revisar información con la industria en la entidad, la conclusión fue que esos productos no pagan las mismas cargas o cuentan con subsidios relevantes.

El secretario extendió ese argumento al sector automotor, ya que también hay vehículos con precios por debajo de inventario, lo que puede quebrar a cualquier competidor si sale al mercado con costos superiores.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor de estas empresas, empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China”, afirmó.

Además, defendió que es una medida legítima conforme a las reglas de la Organización Mundial de Comercio.

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