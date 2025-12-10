Podcast
Finanzas

Fed baja tasa por tercera vez: ¿qué significa para el bolsillo?

La decisión no estuvo exenta de tensiones. Stephen Miran, recientemente incorporado a la junta y cercano al expresidente Donald Trump, pidió una reducción mayor

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cerró el año con un nuevo recorte a su tasa de interés de referencia. El banco central redujo 25 puntos base y dejó el rango en 3.50%-3.75%, marcando el tercer ajuste a la baja consecutivo.

El anuncio llegó en una jornada en la que Wall Street abrió con ligeras pérdidas: el índice Dow Jones retrocedió 0.03%, en medio de la expectativa de que la Fed confirmara un nuevo recorte.

La decisión no estuvo exenta de tensiones internas. Stephen Miran, recientemente incorporado a la junta y cercano al expresidente Donald Trump, volvió a pedir una reducción más agresiva —de medio punto—, mientras que dos funcionarios votaron por mantener la tasa sin cambios. 

Al final, nueve de los doce miembros se inclinaron por el recorte de un cuarto de punto.

Este año, la Fed ha operado bajo una presión adicional: los aranceles impulsados por la Casa Blanca elevaron las expectativas de inflación al mismo tiempo que el mercado laboral comenzó a mostrar señales de enfriamiento. 

Para la institución, esto representa una disyuntiva clásica: subir tasas para contener precios o bajarlas para apuntalar el empleo.

¿Y qué implica este recorte para los consumidores?

1. Créditos más baratos

Aunque los bancos no bajan de inmediato sus tasas, los recortes de la Fed suelen traducirse en menores costos en hipotecas, créditos automotrices y préstamos personales. Para quien planea financiar una compra, el escenario se vuelve más favorable.

2. Alivio para quienes ya tienen deuda

Tarjetas de crédito y líneas de financiamiento con tasa variable pueden ver una ligera reducción en los intereses a pagar, lo que significa menos presión mensual.

3. Más aire para el empleo y la economía

Al abaratar el costo del dinero, la Fed busca incentivar el consumo y la inversión. Si funciona, esto ayuda a sostener la contratación y la actividad económica, algo que eventualmente beneficia a los hogares.

4. Impacto en el dólar y precios

Tasas más bajas suelen quitar fuerza al dólar frente a otras monedas. Esto puede abaratar las exportaciones, pero también podría encarecer productos importados, dependiendo del país.


