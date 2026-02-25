Podcast
Finanzas

México lidera ranking mundial de paises con mas horas trabajadas

Se suman esquemas de seis días laborales y una creciente digitalización que ha extendido la disponibilidad más allá del horario formal.

  • 25
  • Febrero
    2026

México se mantiene como el país donde más se trabaja dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Cada persona ocupada labora en promedio más de 2,226 horas al año, cerca de 500 horas por encima del promedio de las economías avanzadas, de acuerdo con el organismo.

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi ubica la jornada semanal promedio en 42.2 horas, reflejo de un esfuerzo sostenido que no necesariamente se traduce en mayor productividad.

Jornadas extensas y digitalización

A ello se suman esquemas de seis días laborales y una creciente digitalización que ha extendido la disponibilidad más allá del horario formal.

De acuerdo con el ranking más reciente de la OCDE, después de México, se ubica Costa Rica con 2,212 horas trabajadas en el año; le siguen Corea del Sur con 2,069 horas, Grecia con 2,035 y Rusia con 1,974 horas.

Alertas por desgaste laboral

En este contexto es que en México comienzan a encenderse alertas sobre el desgaste del capital humano.

Datos de la UNAM indican que 75% de los trabajadores reporta fatiga por estrés laboral y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se siente exhausto, mientras la falta de flexibilidad figura entre las principales inconformidades.

Reforma laboral y reto empresarial

Por ello, en 2026 la conversación empresarial gira hacia la eficiencia y el bienestar como factores de competitividad, el reto, advierten especialistas, es convertir las largas jornadas en productividad inteligente mediante esquemas híbridos, espacios mejor diseñados y políticas que reduzcan la fatiga digital.

Este debate coincide con los cambios en materia de jornada laboral, aunque la ley fija un máximo de 48 horas semanales, el Congreso avanzó en la reducción gradual a 40 horas, una reforma que busca mejorar el balance vida-trabajo y que implicará ajustes operativos para las empresas, pero también la oportunidad de medir el desempeño por resultados y no solo por tiempo invertido.


Comentarios

