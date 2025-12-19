Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026

Canadá y Estados Unidos darán el primer paso para revisar su acuerdo de libre comercio a mediados de enero, en un proceso que anticipa la evaluación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

La oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, informó que Dominic LeBlanc, responsable de la relación comercial con Washington, sostendrá reuniones con sus contrapartes estadounidenses para abrir las discusiones formales.

Arranque del proceso rumbo a 2026

El T-MEC, negociado durante el primer mandato de Donald Trump, incluye una cláusula de revisión obligatoria en 2026.

Aunque esa fecha aún parece lejana, ambos gobiernos buscan adelantar acuerdos que reduzcan tensiones comerciales y sienten las bases de la renegociación.

Carney compartió los avances con los primeros ministros provinciales durante una reunión celebrada este jueves, en la que destacó la importancia estratégica del comercio bilateral para la economía canadiense.

Sectores bajo presión

Cabe destacar que Canadá es uno de los países más dependientes del comercio exterior, ya que más del 75% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.

Si bien gran parte de estos envíos están exentos de aranceles gracias al T-MEC, sectores como el acero, el aluminio, el automotriz y la madera siguen enfrentando gravámenes que afectan su competitividad.

El primer ministro canadiense señaló que ambos países estuvieron cerca de alcanzar acuerdos de alivio arancelario en octubre, particularmente en acero y aluminio, aunque las conversaciones se enfriaron tras fricciones políticas recientes.

Minerales críticos, en el centro del debate

Uno de los temas más sensibles será el acceso de Estados Unidos a los minerales críticos de Canadá, clave para la industria tecnológica y la seguridad nacional.

Por otra parte, Canadá es proveedor estratégico de uranio, aluminio y acero, además de contar con 34 minerales considerados esenciales.

Carney fue claro al advertir que ese acceso no está garantizado. “Es una oportunidad para Estados Unidos, pero no una certeza”, afirmó, al subrayar que Canadá también mantiene conversaciones con otros socios internacionales, especialmente en Europa.

Una relación comercial clave

El intercambio entre ambos países alcanza casi $3,600 millones de dólares canadienses diarios en bienes y servicios.

Canadá es el principal mercado de exportación para 36 estados estadounidenses y abastece cerca del 60% del petróleo crudo que importa Estados Unidos, además del 85% de su electricidad importada.

Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse en persona a inicios del próximo año en Ottawa.

