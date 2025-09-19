Game over: IEPS 'pegará' a ingresos de videojuegos en México

La propuesta del gobierno federal de aplicar un impuesto a los videojuegos con contenidos violentos representará un impacto de hasta 1.5% en los ingresos de esta industria en el país.

El proyecto de Presupuesto de Ingresos del próximo año prevé la aplicación de un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a los videojuegos.

De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (CIU), considerando que los ingresos proyectados para 2025 ascienden a 42,785 millones de pesos, la afectación del 1.5% representaría una pérdida de 641.8 millones de pesos, explicó Alberto Piedras, analista de la firma.

El impacto no se limitaría a los juegos, sino que también alcanzaría la venta de consolas y accesorios.

Aunque el nuevo gravamen —el primero en su tipo para la industria del gaming en México— generaría alrededor de 183 millones de pesos anuales, esta cifra equivaldría únicamente al 0.002% de los recursos totales que el gobierno espera recaudar por concepto de IEPS.

“Eso significa que la recaudación no será significativa, pero sí afectará a la industria y a todo lo relacionado con su operación”, advirtió Piedras.

La iniciativa contempla todos los modelos de negocio, desde las compras in-game (transacciones dentro de las aplicaciones para adquirir bienes virtuales como monedas, niveles o contenido adicional), hasta membresías y suscripciones de diversas categorías.

No obstante, especialistas señalaron que la propuesta requiere una separación por categorías. De no hacerse, el impuesto se aplicaría al 70% del catálogo total de videojuegos, en lugar del 38.1% que efectivamente incluye contenido violento.

“Esto es sumamente grave porque estaría afectando al contenido del catálogo que no es violento y que no tendría que verse alcanzado por este impuesto”, alertó Piedras.

Actualmente, en México existen 72.6 millones de gamers, lo que representa un incremento de 31.8% en casi una década. Tan solo entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, se sumaron 3.9 millones de usuarios.

Del total de jugadores, 54.2% son hombres y 45.8% mujeres; la mayoría tiene menos de 21 años.

¿Cómo está la jugada?

El Paquete Económico 2026 propone aplicar un IEPS de 8% a videojuegos con “contenido violento”.

Se prevé un impacto de hasta 1.5% en los ingresos de la industria.

La afectación equivale a 641.8 millones de pesos, según estimaciones de la CIU.

El gravamen generaría 183 millones de pesos anuales, apenas 0.002% del total esperado por IEPS.

México cuenta con 72.6 millones de gamers, con un alza de 3.9 millones solo en el último año.

Del total, 54.2% son hombres y 45.8% mujeres; la mayoría tiene menos de 21 años.

Industria pide eliminar propuesta

La Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo (VideojuegosMX) y The Competitive Intelligence Unit (CIU) pidieron al gobierno federal retirar la iniciativa, al considerar que no beneficia a la industria, no generará una recaudación significativa y afectará directamente a los consumidores.

“Instamos al gobierno de México a eliminar la propuesta de este impuesto, ya que no beneficia al desarrollo de la industria, afecta negativamente a los consumidores y no genera un valor representativo en la recaudación fiscal. Consideramos fundamental fortalecer el sector formal y combatir la piratería, en lugar de establecer nuevos gravámenes que podrían frenar la innovación y el crecimiento del sector de videojuegos en México”, señalaron en un comunicado conjunto.

La industria consideró prioritario establecer una mesa de diálogo para definir una agenda de largo plazo y, además, impulsar una campaña de promoción internacional que posicione a México como referente en servicios especializados, al mismo tiempo que se fomente la atracción de inversión extranjera.

Estas acciones, acompañadas de un programa de incentivos fiscales, contribuirían a fortalecer la competitividad del sector, generar empleos de alto valor y consolidar al país como un actor estratégico en la economía digital global.