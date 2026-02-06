Podcast
Finanzas

Banxico frena recortes a tasa de interés y la deja en 7%

El organismo puso pausa a una racha de 12 ocasiones consecutivas de recortes y ajustó sus pronósticos sobre la inflación en México

  • 06
  • Febrero
    2026

Tras 12 meses consecutivos de recortes, la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener la tasa de interés interbancaria en 7 por ciento. 

A través de su comunicado de política monetaria publicado este jueves, el banco central también ajustó al alza sus pronósticos de inflación. 

“Las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por arriba de la meta". 

"Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primero del próximo año".

"Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria anticipada más elevada para la inflación subyacente”, señaló el Banxico. 

Ahora el banco central espera que la inflación general converja a la meta puntual de 3% en el segundo trimestre de 2027 y no en el tercero de 2026 como tenía previsto hasta su reunión de política monetaria previa. 

Cabe recordar que la decisión de la junta de gobierno se da en un momento en el que la inflación en México empezó el 2026 acelerándose y se ubicó en 3.77% en la primera quincena de enero. 

A lo anterior se le suma el entorno de incertidumbre y tensiones comerciales, que continúa implicando riesgos a la baja para la economía mexicana. 

“Entre los riesgos globales destacan el escalamiento de las tensiones comerciales y el agravamiento de los conflictos geopolíticos, con posibles impactos en la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros”, señala el comunicado del organismo.

Los pronósticos de inflación del banco central están sujetos a diversos riesgos; al alza, por ejemplo, destacan la persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos, depreciación del peso mexicano, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales y afectaciones climáticas. 

Mientras que a la baja se encuentran una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en los costos y menores presiones por la apreciación de la moneda nacional. 

“Dichos pronósticos reflejan igualmente una disminución más gradual de lo previsto en la inflación de servicios. Se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación es más equilibrado, pero mantiene un sesgo al alza. Los cambios de política económica por parte de la administración estadunidense siguen añadiendo incertidumbre a las previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación”, apuntó. 

La decisión de mantener la tasa, señaló el banco central, fue por unanimidad, y es en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.


Etiquetas:
