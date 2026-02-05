Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_mundial_2026_mexico_0992bd7647
Finanzas

Mundial en México dejaría derrama de $2,700 mdd y 100,000 empleos

El evento más grande de futbol podría aumentar las ventas de sectores como hospedaje, gastronomía y entretenimiento hasta un 30% durante junio y julio

  • 05
  • Febrero
    2026

El Mundial de futbol representará una victoria económica para México, al dejar una derrama superior a los $2,700 millones de dólares y generar alrededor de 100,000 empleos durante los meses de junio y julio, consolidándose como uno de los eventos con mayor impacto financiero en el país en los últimos años.

De acuerdo con Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte en Latinoamérica, el torneo deportivo aportará cerca de $2,730 millones de dólares a la economía nacional, cifra equivalente al 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Estas estimaciones fueron presentadas durante el informe “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios”, donde se destacó el potencial del evento como motor de crecimiento.

Asimismo, Zaga explicó que la creación de 100,000 empleos representa el 0.24% del total de plazas laborales que se prevé generar en México durante 2026. 

En este contexto, sectores como la gastronomía, el hospedaje, el transporte y el entretenimiento figuran entre los más beneficiados, con incrementos en ventas que podrían alcanzar hasta un 30% durante el periodo.

Por otro lado, el análisis señala que la economía mexicana podría crecer hasta 1.4% del PIB en este año, de los cuales el Mundial aportaría alrededor de 0.1 por ciento. Parte clave de este impulso provendrá de la llegada de más de 800,000 turistas, entre ellos 550,000 visitantes nacionales y 280,000 extranjeros.

El especialista subrayó que el impacto del magno evento podría extenderse más allá del corto plazo, ya que experiencias previas en otros países muestran un aumento sostenido del turismo tras el evento. 

En este sentido, se prevé que cerca de cuatro millones de personas asistan a actividades relacionadas con el Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que abre la puerta a un crecimiento turístico duradero si se capitaliza adecuadamente la oportunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fifa_rumbo_a_la_paz_2026_0eaa8a1340
FIFA apuesta por la paz rumbo al Mundial de 2026
bts_profeco_sgeinbaum_069b6d81a9
Activa Profeco protocolo ante venta de boletos de BTS
Whats_App_Image_2026_01_16_at_12_45_28_AM_52f381045f
Estalla crisis en IMSS-Bienestar; protestan y toman hospitales
publicidad

Últimas Noticias

ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
alvaro_fidalgo_seleccion_mexicana_b4d384898c
Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México
cuando_donve_a_que_hora_inauguracion_juegos_olimpicos_invierno_milano_cortina_2026_b89268b48d
¿Cuándo y dónde ver la inauguración de los Juegos Invierno 2026?
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×