Mundial en México dejaría derrama de $2,700 mdd y 100,000 empleos

El Mundial de futbol representará una victoria económica para México, al dejar una derrama superior a los $2,700 millones de dólares y generar alrededor de 100,000 empleos durante los meses de junio y julio, consolidándose como uno de los eventos con mayor impacto financiero en el país en los últimos años.

De acuerdo con Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte en Latinoamérica, el torneo deportivo aportará cerca de $2,730 millones de dólares a la economía nacional, cifra equivalente al 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB).

Estas estimaciones fueron presentadas durante el informe “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios”, donde se destacó el potencial del evento como motor de crecimiento.

Asimismo, Zaga explicó que la creación de 100,000 empleos representa el 0.24% del total de plazas laborales que se prevé generar en México durante 2026.

En este contexto, sectores como la gastronomía, el hospedaje, el transporte y el entretenimiento figuran entre los más beneficiados, con incrementos en ventas que podrían alcanzar hasta un 30% durante el periodo.

Por otro lado, el análisis señala que la economía mexicana podría crecer hasta 1.4% del PIB en este año, de los cuales el Mundial aportaría alrededor de 0.1 por ciento. Parte clave de este impulso provendrá de la llegada de más de 800,000 turistas, entre ellos 550,000 visitantes nacionales y 280,000 extranjeros.

El especialista subrayó que el impacto del magno evento podría extenderse más allá del corto plazo, ya que experiencias previas en otros países muestran un aumento sostenido del turismo tras el evento.

En este sentido, se prevé que cerca de cuatro millones de personas asistan a actividades relacionadas con el Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que abre la puerta a un crecimiento turístico duradero si se capitaliza adecuadamente la oportunidad.

Comentarios