Gasolineras, entre los sitios con más cobros no reconocidos

Actualmente, en día pagar con tarjeta de crédito o débito es tan cotidiano y normal que, a veces, olvidamos que no todas las terminales punto de venta son seguras

Por ello, expertos alertaron que existe una lista de establecimientos en donde debes poner más atención a la hora de pagar con tarjeta

Aunque la lista la encabezan las gasolineras, los restaurantes y bares, los puntos de venta en eventos masivos, cajeros automáticos poco concurridos y comercios ambulantes también son otros de los lugares más riesgosos para hacerlo

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, señala que “en un país donde más del 80% de las compras todavía se realizan de forma presencial, conocer cuáles son los meses y sitios con mayor riesgo y tomar precauciones puede marcar la diferencia entre proteger tu dinero o convertirte en víctima de fraude”

Dijo que, según datos del portal estadístico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante todo 2024 se registraron un total de 39,486 reclamaciones en tarjetas de crédito por cargos no reconocidos

Del total de estas reclamaciones por cargos no reconocidos, agosto registró la mayor cantidad con un total de 5,128, seguido de los meses de octubre y abril con 4,008 y 3,555 reclamaciones respectivamente

Sena puntualizó que “sin duda, la clonación de tus tarjetas pone en riesgo la tranquilidad financiera. Podemos tomar precauciones como establecer un límite de compras diarias, no perder de vista la tarjeta al pagar, activar las notificaciones de tu app del banco y revisar de manera periódica los estados de cuenta”

Alerta roja… ¡que no te lo hagan!

Gasolineras: Cuando el despachador se lleva tu tarjeta lejos de tu vista, existe riesgo de que sea pasada por un skimmer para clonar la información





Restaurantes y bares: Ambientes con poca iluminación y personas que tal vez ya no se encuentran tan alertas por el consumo de ciertas bebidas facilitan que tu tarjeta esté fuera de tu vista por algunos minutos





Puntos de venta en eventos masivos: Festivales, ferias o conciertos suelen instalar terminales temporales; si no están certificadas, tus datos pueden ser vulnerables





Cajeros automáticos poco concurridos: Se han registrado casos en los que algunos cajeros han sido manipulados por delincuentes, instalando dispositivos falsos para leer la banda magnética o capturar tu NIP





Tiendas o comercios ambulantes: Aunque muchos vendedores ya usan terminales móviles facilitando la compra para varios usuarios, nunca hay que perder de vista tu tarjeta y solicitar siempre tu ticket de compra

Comentarios