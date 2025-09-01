Cerrar X
Tamaulipas

Previo a regreso a clases, roban en siete escuelas de Tamaulipas 

Durante las vacaciones de verano los delincuentes aprovecharon la ausencia de maestros, estudiantes y personal administrativo para saquear las escuelas

  • 01
  • Septiembre
    2025

En este regreso a clases un total de siete escuelas fueron visitadas por los amantes de lo ajeno en donde sustrajeron desde aires acondicionados, cableado eléctrico y de cobre, provocando serios daños en la infraestructura y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, informó el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García. 

“Se registraron robos en siete escuelas, dos en Victoria, una en Matamoros, dos en Reynosa y una en Tampico, los delincuentes sustrajeron el cable de cobre y eso hace que la electricidad y las computadoras no puedan funcionar, en otros casos sustrajeron equipos de aire acondicionado”, señaló. 

Durante las vacaciones de verano los delincuentes aprovecharon la ausencia de maestros, estudiantes y personal administrativo para saquear las escuelas, como en  el caso de la Primaria “Francisco González Bocanegra”, donde se llevaron todo el cableado de cobre, dejando sin funcionamiento las bombas de agua, aires acondicionados y todos los equipos y aparatos que requieren de energía eléctrica, suspendiendo las actividades académicas e implementando la modalidad de clases en línea. 

De igual manera fue blanco de robo la Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez”, en donde los delincuentes se llevaron varios equipos de aires acondicionados, equipo de cómputo, material didáctico y hasta los productos que se encontraban en la cooperativa. 

El secretario de educación aseguró que en ningún momento se debe condicionar la entrada al plantel escolar a los alumnos por no haber cubierto la cuota o donación voluntaria, y agregó que se trabajó de manera anticipada en la rehabilitación de 6,521 mil escuelas en los 43 municipios de la entidad. 

En este inicio del ciclo escolar 2025-2026, se incorporan 644,000 estudiantes de educación básica y 145,000 de educación superior, con un total de 36,000 maestros en 6,500 escuelas de Tamaulipas.


