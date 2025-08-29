Refuerza Ramos Arizpe operativo vial por regreso a clases

Con motivo del regreso a clases este lunes 1 de septiembre, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe pondrá en marcha un operativo especial de vialidad para garantizar la movilidad segura de estudiantes y padres de familia en los planteles de mayor afluencia.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, detalló que el dispositivo se concentrará principalmente en las escuelas del sector centro de la ciudad, donde se prevé mayor carga vehicular.

Señaló que durante los primeros días del ciclo escolar se desplegará una cantidad importante de elementos, para después continuar con un rol organizado de vigilancia durante todo el año escolar.

El Municipio tiene la capacidad de brindar apoyo a alrededor de 30 escuelas por día, lo que permitirá cubrir de manera amplia y ordenada el regreso a clases.

Además, se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a los conductores a respetar las normas de tránsito y dar el ejemplo con un comportamiento vial responsable.

Comentarios