Cerrar X
Refuerza_Ramos_Arizpe_operativo_vial_por_regreso_a_clases_3021239838
Coahuila

Refuerza Ramos Arizpe operativo vial por regreso a clases

El Gobierno de Ramos Arizpe pondrá en marcha un operativo especial de vialidad para garantizar la movilidad segura de estudiantes y padres de familia

  • 29
  • Agosto
    2025

Con motivo del regreso a clases este lunes 1 de septiembre, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe pondrá en marcha un operativo especial de vialidad para garantizar la movilidad segura de estudiantes y padres de familia en los planteles de mayor afluencia.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, detalló que el dispositivo se concentrará principalmente en las escuelas del sector centro de la ciudad, donde se prevé mayor carga vehicular.

Señaló que durante los primeros días del ciclo escolar se desplegará una cantidad importante de elementos, para después continuar con un rol organizado de vigilancia durante todo el año escolar.

El Municipio tiene la capacidad de brindar apoyo a alrededor de 30 escuelas por día, lo que permitirá cubrir de manera amplia y ordenada el regreso a clases.

Refuerza Ramos Arizpe operativo vial por regreso a clases

Además, se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a los conductores a respetar las normas de tránsito y dar el ejemplo con un comportamiento vial responsable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_28_at_11_44_42_PM_1_5587096ef1
Abarrotan tiendas de la urbe regia previo al regreso a clases
2c76d726_6bc4_4a9c_bf59_839ae0bbbe5f_eac57f0599
Padres de familia hacen largas filas para comprar uniformes
Whats_App_Image_2025_08_25_at_6_44_30_PM_660f97e6ec
Alcalde de Progreso entrega mochilas previo al regreso a clases
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_5_8260dd810d
Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos
EH_FOTO_VERTICAL_36_e50f243bf8
La NFL suspende por 10 partidos a Isaiah Buggs
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T204911_084_8808816c7c
David Villa desea que España juegue en México en el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×