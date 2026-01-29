Texas declara desastre por riesgo del gusano barrenador

Este jueves, el gobierno de Texas declaró estado de desastre en todos sus condados ante el riesgo de propagación del gusano barrenador del ganado, detectado recientemente en México.

La declaratoria fue emitida por el gobernador Greg Abbott y busca dotar de mejores recursos al equipo de respuesta contra la mosca del gusano barrenador del nuevo mundo, o NWS por sus siglas en inglés.

El fin es prevenir la posible propagación de esta mosca en el estado.

De acuerdo al gobernador, esta mosca aún no llega a Texas, pero en México la propagación avanza hacia la frontera con Estados Unidos.

En ese sentido, las autoridades advirtieron que la plaga representa una amenaza grave para la industria ganadera, el comercio pecuario y la sanidad animal, debido a que sus larvas se alimentan de tejido vivo y pueden causar la muerte del ganado si no se atiende a tiempo.

La declaratoria permitirá movilizar recursos extraordinarios, reforzar la vigilancia sanitaria en la frontera y coordinar acciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, incluyendo programas de control biológico mediante la liberación de moscas estériles.

Por su parte, el sector ganadero alertó que la situación eleva la sanidad animal a un tema de seguridad agroalimentaria regional y pidió basar la respuesta en evidencia científica para evitar alarmismos que afecten innecesariamente el comercio de ganado.

Especialistas y productores coincidieron en que la cooperación binacional será clave para contener la plaga y proteger la estabilidad del intercambio pecuario entre México y Estados Unidos.

La preocupación de las autoridades texanas radica en el impacto potencialmente devastador que esta plaga podría tener sobre la industria ganadera, la sanidad animal, el comercio pecuario y la estabilidad económica general de la región sur de Estados Unidos.

En septiembre pasado, El Horizonte publicó que la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) advirtió que la imposición de medidas para frenar el gusano barrenador está poniendo en riesgo la cadena de suministro y abasto de la carne.

En un comunicado, el organismo dijo que con ello se amenaza a un negocio valuado en $192,000 millones de dólares, según datos al cierre de 2024.

“El abasto depende de un modelo productivo en el que el ganado se reproduce en los estados del sur y sureste; posteriormente, se traslada a corrales del norte del país, donde se produce la carne que se consume en todo el país”, afirmó en un comunicado el organismo dirigido por Jesús Brígido Coronel.

