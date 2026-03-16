Petróleo arranca semana arriba de US$100 dólares por barril

El precio internacional del petróleo inició la semana con alzas y se mantiene por encima de los $100 dólares por barril, impulsado por la tensión geopolítica derivada del conflicto en Medio Oriente y los riesgos para el suministro global de crudo.

La incertidumbre sobre el tránsito energético en la región ha presionado los mercados y mantiene elevados los precios de referencia.

En este contexto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, cotiza en $100 dólares por barril, lo que representa un avance del 1.3% en las primeras operaciones de la semana, reflejando la preocupación de los inversionistas por posibles interrupciones en la oferta mundial de petróleo.

Por su parte, el crudo Brent, referencia internacional, subió 2.3% para ubicarse en $105.44 dólares por barril, impulsado por el nerviosismo del mercado ante la evolución del conflicto y el impacto que podría tener en rutas estratégicas de transporte energético.

Los mercados energéticos continúan atentos al desarrollo de la guerra en Medio Oriente, particularmente por los riesgos en zonas clave para el comercio petrolero mundial, lo que mantiene la volatilidad en los precios del crudo al inicio de la semana.

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